La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate sul mercato durante il Calciomercato estivo. L'esigenza di migliorare la rosa è evidente, soprattutto dopo una stagione che non ha regalato soddisfazioni importanti se non un quarto posto conquistato in anticipo rispetto alla scorsa stagione. Non possono soddisfare le sconfitte in finale di Supercoppa Italiana e Coppa Italia contro l'Inter e soprattutto l'eliminazione agli ottavi di finale di Champions League contro il Villareal. C'è da lavorare molto sul mercato, soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato.

A tal riguardo la Juventus potrebbe effettuare almeno quattro acquisti importanti. Si lavora al ritorno di Alvaro Morata, lo spagnolo non sarà riscattato dall'Atletico Madrid per 35 milioni di euro ma la società bianconera sarebbe pronta a trattare con la società spagnola per un acquisto in prestito con riscatto a giugno 2023 per circa 20 milioni di euro. Potrebbero arrivare due giocatori di fascia (piacciono Angel Di Maria e Filip Kostic) oltre ad un vice Vlahovic. A tal riguardo piacciono molto Marko Arnautovic del Bologna, valutato circa 10 milioni di euro dalla società emiliana, e Giovanni Simeone, giocatore del Verona, che nella stagione 2021-2022 ha segnato 17 gol fornendo 6 assist decisivi ai suoi compagni.

La Juventus potrebbe acquistare Morata ed un vice Vlahovic: piace Simeone

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando al ritorno di Alvaro Morata. A luglio la società bianconera potrebbe incontrare l'Atletico Madrid per definire l'acquisto in prestito con riscatto dello spagnolo per circa 20 milioni di euro.

La volontà delle parti sembra essere quella di accontentare Morata, che vuole giocare nella Juventus. Per quanto riguarda il vice Vlahovic, sono diversi i nomi che piacciono alla società bianconera. Su tutti Marko Arnautovic, che ha segnato con il Bologna 15 gol ed ha un prezzo di mercato di circa 10 milioni di euro. Costa circa 15 milioni di euro Giovanni Simeone, che con il Verona ha segnato 17 gol e fornito 6 assist.

La Juventus nella stagione 2022-2023 giocherà con il 4-3-3 o con il 4-2-3-1, per questo si lavora anche all'acquisto di giocatori di fascia, considerando anche la partenza di Federico Bernardeschi. Potrebbe arrivare Angel Di Maria, si parla di un'intesa contrattuale da circa 7 milioni di euro a stagione fino a giugno 2023.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando l'acquisto anche di Filip Kostic, centrocampista dell'Eintracht Francoforte che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro. Potrebbe sottoscrivere un'intesa contrattuale con la società bianconera fino a giugno 2025 a circa 2,5 milioni di euro a stagione.