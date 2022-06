La Juventus sta lavorando in queste settimane all'acquisto di giocatori utili al progetto sportivo bianconero. Nelle ultime stagioni la società bianconera ha acquistato soprattutto giovani di qualità, molti dei quali stanno crescendo e potrebbero diventare dei riferimenti del futuro della società bianconera. Ci si aspettano però investimenti anche di esperienza nel Calciomercato estivo, per dare la possibilità ai giovani di crescere ulteriormente. Non è un caso che la Juventus sarebbe vicina all'ingaggio a parametro zero di Paul Pogba e a quello di Angel Di Maria.

Da luglio Allegri potrà contare anche su tanti giovani che hanno giocato in prestito nella stagione 2021-2022, si parla di Rovella e Fagioli, per quanto riguarda Ranocchia invece potrebbe essere ceduto di nuovo in prestito dopo la stagione in Serie B. La società bianconera però starebbe lavorando anche su altri giovani interessanti, magari da far crescere alla Continassa prima nella Primavera bianconera e poi nell'Under 23. Su tutti piace il brasiliano del Palmeiras Luis Guilherme, quello che è considerato da molti uno dei migliori giovani del calcio brasiliano. A 16 anni ha già attirato l'attenzione di diverse società europee, su tutte la Juventus e il Real Madrid. Non è un caso che il Palmeiras gli abbia già fatto sottoscrivere un nuovo contratto con l'inserimento di una clausola rescissoria da 60 milioni di euro.

Possibile rinforzo 'alla Kaio Jorge' per la Juventus: potrebbe arrivare Luis Guilherme

La Juventus potrebbe fare un nuovo investimento. La società bianconera starebbe valutando l'acquisto di Luis Guilherme, 16enne che ha come modello Kylian Mbappé. Di piede sinistro, è considerato uno dei migliori giovani del calcio brasiliano.

In questo momento è un riferimento dell'Under 20 del Palmeiras ma a breve dovrebbe giocare con la prima squadra della società brasiliana. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse della Juventus e del Real Madrid. Proprio la società spagnola nelle ultime stagioni ha dimostrato di saper investire su giovani brasiliani, basti pensare a Vinicius Junior, Rodrygo e ancora prima su Casemiro.

In una recente intervista, Guilherme ha dichiarato che il suo modello è Mbappé ma a differenza del francese è di piede sinistro. Il brasiliano è dotato di buona tecnica e velocità che gli permette di giocare in tutti i ruoli del settore avanzato.

La stagione fino ad adesso disputata da Luis Guilherme

In questa stagione Luis Guilherme ha giocato due match nel Palmeiras Under 20 fornendo 1 assist decisivo ad un suo compagno. Inoltre, fa parte della nazionale del Brasile Under 17 e ha giocato il suo primo match nell'aprile 2022, disputando fino ad adesso 4 match con 2 gol segnati. Un giocatore che sembra avere un futuro professionale importante davanti e che potrebbe trasferirsi nel calcio europeo fra una o due stagioni.