La Juventus è attesa da giorni importanti per il Calciomercato. Dopo gli affari (in attesa di ufficializzazione) Pogba e Di Maria, in queste ore arrivano nuove indiscrezioni in merito al possibile trasferimento a Torino di Filip Kostic, centrocampista laterale dell'Eintracht Francoforte che ha disputato una stagione 2021-2022 importante con la società tedesca, contribuendo alla vittoria dell'Europa League. Sono arrivati diversi gol e assist per il giocatore, che giocato da centrocampista di fascia sinistra nel 3-5-2. Nella stagione precedente invece era stato schierato nel 4-3-3 come giocatore di fascia.

Da ormai due settimane circola la notizia che il giocatore serbo avrebbe trovato un'intesa con la società bianconera sulla base di un contratto da circa 3 milioni di euro a stagione compresi i bonus fino a giugno 2026, ma secondo indiscrezioni delle ultime ore sarebbe stata trovata adesso anche quella con l'Eintracht Francoforte per circa 15 milioni di euro.

Possibile intesa fra Eintracht Francoforte e la Juventus per il trasferimento di Kostic a Torino per 15 milioni

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe raggiunto l'intesa con l'Eintracht Francoforte per il trasferimento di Kostic sulla base di circa 15 milioni di euro.

Una cifra che sarebbe gradita dalla società tedesca anche perché il giocatore va in scadenza di contratto a giugno 2023 e vi è il rischio che possa lasciare la Germania a scadenza di contratto.

Il serbo sarebbe un rinforzo importante per la Juventus, che avrebbe un giocatore utile per il settore avanzato ma che può giocare anche come centrocampista di fascia sinistra nel 3-5-2. Non è da scartare la possibilità che Allegri lo possa valutare anche come terzino sinistro in un 4-3-3 offensivo, magari inserendo sulla fascia destra un giocatore più difensivo rispetto a Cuadrado, come potrebbe essere Danilo.

L'intesa fra le due società sarebbe stata raggiunta e l'annuncio potrebbe arrivare a inizio luglio.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus nel frattempo è al lavoro anche per le cessioni. A proposito di fascia sinistra difensiva, uno fra Alex Sandro e Pellegrini potrebbe lasciare Torino. L'italiano in questo momento sembra avere più società interessate, soprattutto quelle inglesi, che non avrebbero problemi a spendere 15 milioni di euro per il suo cartellino.

Il club piemontese valuta anche l'acquisto di un terzino destro: in tal senso sarebbe vicino Andrea Cambiaso, valutato dal Genoa circa 10 milioni di euro.