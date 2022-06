La Juventus è al lavoro per definire il Calciomercato estivo. La società bianconera vuole cercare di costruire gran parte della rosa a giugno così che Allegri possa già lavorare con una rosa già al completo a inizio del ritiro estivo previsto il 4 luglio.

Secondo alcune indiscrezioni sarebbero vicini gli ingaggi di Paul Pogba e Angel Di Maria, entrambi a parametro zero, ma oltre a loro potrebbero arrivare altre rinforzi.

Uno di questi dovrebbe essere un vice Vlahovic, che possa però anche giocare insieme al serbo in caso di necessità. Fra i preferiti della Juventus ci sarebbe Luis Muriel, in scadenza di contratto con l'Atalanta a giugno 2023.

Proprio per questo potrebbe essere acquistato a prezzo agevolato. La società bergamasca lo valuta circa 20 milioni di euro, mentre la Juventus vorrebbe spendere circa 15 milioni di euro, più o meno la somma che avrebbe utilizzato per il riscatto del cartellino di Alvaro Morata. A tal riguardo però l'Atletico Madrid vorrebbe almeno 30 milioni per lo spagnolo.

Possibile offerta da 15 milioni per Muriel

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe presentare all'Atalanta un'offerta da 15 milioni di euro per il cartellino di Luis Muriel.

Il colombiano piacerebbe molto alla società bianconera come vice Vlahovic, anche se i due potrebbero giocare anche insieme. Il colombiano ha dimostrato nella sua esperienza professionale di poter fare anche la seconda punta o di fascia, potrebbe quindi disimpegnarsi in un eventuale 4-2-3-1 in appoggio a Vlahovic, ma anche come punta di fascia nel 4-3-3.

Muriel ha un ingaggio da circa 2 milioni di euro a stagione, potrebbe andare a guadagnare circa 3 milioni: anche in tal caso la Juventus andrebbe a risparmiare sul monte ingaggi, considerando che Morata in questa stagione aveva un ingaggio da circa 6 milioni di euro.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare il settore avanzato con Angel Di Maria e con Luis Muriel.

A questi potrebbe aggiungersi anche Filip Kostic, centrocampista laterale dell'Eintracht Francoforte che (come il colombiano) va in scadenza di contratto a giugno 2023.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato che arrivano dai giornali sportivi tedeschi con un'offerta da 15 milioni di euro la Juventus potrebbe acquistare il giocatore, che in questa stagione ha dimostrato di essere decisivo non solo in zona gol ma anche negli assist.