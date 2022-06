La Juventus è attesa da un Calciomercato estivo in cui dovrà rinforzarsi in maniera decisa dopo una stagione deludente finita senza competizioni vinte. Non solo il quarto posto in campionato, le delusioni hanno riguardato anche le sconfitte in finale di Supercoppa italiana e Coppa Italia contro l'Inter. C'è l'esigenza di migliorare la rosa soprattutto a centrocampo, oltre al fatto che bisognerà sostituire i giocatori che hanno ufficializzato la loro partenza. Ci riferiamo a Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi e Paulo Dybala. Proprio l'argentino è stato protagonista nella finalissima contro l'Italia segnando il gol del 3 a 0 per la sua nazionale.

La Juventus dovrà trovare un sostituto, e sull'argomento ha parlato anche Paolo Bargiggia. Secondo il giornalista sportivo, la società bianconera starebbe lavorando non solo per il sostituto di Dybala ma anche sul vice Vlahovic, cioè una punta che possa accettare un ruolo di riserva. Fra i nomi che starebbe valutando la società bianconera ci sarebbero Gerard Deulofeu, che ha disputato una stagione importante con l'Udinese, e Giovanni Simeone, che ha sicuramente contribuito all'annata calcistica del Verona, arrivato nono nel campionato italiano.

La Juventus potrebbe acquistare Deulofeu come sostituto di Dybala e Simeone come vice Vlahovic

'La Juventus sta pensando, tra gli altri, a Deulofeu e Giovanni Simeone.

Come sostituto di Paulo Dybala il primo e alternativa a Vlahovic il secondo'. Queste le dichiarazioni di Paolo Bargiggia riguardanti il possibile acquisto da parte della Juventus di una seconda punta e di un vice Vlahovic. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera, secondo il giornalista sportivo, ci sarebbero il giocatore dell'Udinese Gerard Deulofeu, e quello del Verona Giovanni Simeone.

Lo spagnolo, nella stagione 2021-202,2 ha disputato 34 match nel campionato italiano segnando 13 gol e fornendo 5 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere un match in Coppa Italia. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro. Costa circa 10 milioni di euro anche Giovanni Simeone, che in 36 match nel campionato italiano ha segnato 17 gol fornendo 6 assist decisivi ai suoi compagni.

A questi bisogna aggiungere anche un match in Coppa Italia.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri giocatori per il ruolo di vice Vlahovic. Piacciono molto Arkadius Milik dell'Olympique Marsiglia, e Luis Muriel dell'Atalanta. Soprattutto il secondo sarebbe gradito perché potrebbe arrivare a prezzo agevolato per il contratto in scadenza a giugno 2023. Può giocare come sostituto ma anche a supporto di Vlahovic. Il suo prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro.