La Juventus è al lavoro nelle ultime settimane per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. La società bianconera starebbe valutando diversi giocatori anche perché molto dipenderà dalle cessioni. Ci sono diversi giocatori che potrebbero lasciare Torino, fra questi Rabiot, Arthur Melo e Aaron Ramsey. A questi potrebbe aggiungersi Kean, uno fra Alex Sandro e Pellegrini, e Matthijs De Ligt. Il difensore non avrebbe accettato l'offerta di prolungamento di contratto da parte della Juventus. Attualmente la sua intesa contrattuale è fino a giugno 2024, la società bianconera aggiungerebbe una o due stagioni con una diminuzione dell'ingaggio e della clausola rescissoria, attualmente a 120 milioni di euro.

La Juventus potrebbe lasciar partire de Ligt, considerando che fra un anno la sua valutazione di mercato diminuirebbe di molto rispetto a quella attuale. Per questo la Juventus starebbe lavorando anche a dei sostituti del difensore e potrebbe acquistare due giocatori per il settore difensivo anche in considerazione della partenza di Giorgio Chiellini. Secondo la stampa spagnola uno dei giocatori che piace alla Juventus è Clement Lenglet, difensore francese classe 1995 del Barcellona. Acquistato dai catalani per circa 36 milioni di euro, non ha reso come ci aspettava e potrebbe lasciare la società catalana a prezzo vantaggioso.

La Juventus potrebbe acquistare come sostituto di de Ligt il difensore del Barcellona Lenglet

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe acquistare come eventuale sostituto di de Ligt il difensore del Barcellona Clement Lenglet. Il francese piace molto alla società bianconera ma anche al Tottenham e alla sua ex squadra, il Siviglia.

Nel 2018 è stato acquistato dalla società catalana per circa 36 milioni di euro, attualmente la sua valutazione di mercato è diminuita e potrebbe lasciare la Spagna per circa 20 milioni di euro. Nella stagione 2021-2022 Lenglet ha disputato 21 match nel campionato spagnolo fornendo un assist decisivo ad un suo compagno, 4 match in Champions League e 2 match in Europa League.

L'eventuale trasferimento alla Juventus potrebbe avere il gradimento del giocatore, che è di piede sinistro. Di conseguenza si integrerebbe molto bene anche con Leonardo Bonucci.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe vendere de Ligt al Chelsea per circa 100 milioni di euro. La società inglese però potrebbe inserire una contropartita tecnica gradita alla società bianconera. Potrebbe arrivare uno fra Timo Werner e N'Golo Kanté, in questo momento però il giocatore indiziato a lasciare la società inglese è il tedesco, che gradirebbe il trasferimento nella società bianconera.