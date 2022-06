L’incontro tra i dirigenti nerazzurri e quelli dell’Empoli avrebbe portato a un accordo per l’acquisizione del centrocampista ventenne Kristjan Asllani. La formula è stata trovata aggiungendo al prestito oneroso un obbligo di riscatto più una contropartita, che sarà Satriano. Per Asllani si tratterà di un salto in una big, mentre la punta uruguaiana farà il percorso inverso, cercando d’imitare Pinamonti, che proprio a Empoli ha completato la sua maturazione calcistica e ora è ambito da diversi club di Serie A.

Le cifre del possibile affare Asllani

Asllani sarà, con buona probabilità, il rinforzo tanto atteso da Inzaghi per coprire la posizione di vice Brozovic. Dopo il recente incontro tra gli uomini di mercato dell’Inter e quelli dell’Empoli, si sarebbe infatti trovata la formula giusta per convincere Corsi a privarsi del talento albanese. L’Inter verserà nelle casse del club toscano 4 milioni subito per il prestito annuale e 10 milioni a fine della prossima stagione come obbligo di riscatto. Corsi, che chiedeva una contropartita per sostituire l’uscente Pinamonti, è stato poi accontentato con l’inserimento del prestito secco di Martin Satriano. Marotta avrebbe poi chiesto e ottenuto garanzie sul minutaggio della giovane punta, che a gennaio era stata mandata in prestito al Brest, dove ha giocato 15 partite e realizzato 4 goal.

La trattativa per Asllani pareva essersi arenata la settimana scorsa, quando l’Empoli sembrava non transigere sulla richiesta di 10-15 milioni cash più contropartita. Evidentemente, il recente summit tra le parti ha dato i suoi frutti e le divergenze sono state ricomposte. Kristjan Asllani (20 anni) potrebbe infatti firmare a giorni, ma e probabile che Marotta intenda operare qualche colpo in uscita prima di ufficializzare i nuovi acquisti, tra cui Mkhitaryan e Bellanova, per i quali avrebbe già strappato un sì virtuale.

Satriano andrà all'Empoli in prestito secco: sulle orme di Pinamonti

È invece tutto fatto per Martin Satriano, che si aggregherà alla rosa dell’Empoli una volta rientrato dalla pausa estiva. Il toscani lo hanno fortemente voluto per colmare il vuoto in attacco lasciato da Andrea Pinamonti, altro gioiellino della scuderia nerazzurra.

Pinamonti ha disputato un buon campionato e ora attende di conoscere la prossima destinazione che, stando alle indiscrezioni, non sarà quasi certamente Milano. Con l’eventuale arrivo di Lukaku e Dybala, infatti, per il classe ’99 le possibilità di giocare sarebbero ridotte ai minimi termini.

Marotta punterebbe quindi a valorizzare Satriano mandandolo in prestito in una squadra che ha dimostrato di saper lavorare bene coi giovani. I toscani sono stati protagonisti di un’ottima stagione da neopromossi in Serie A, raggiungendo il quattordicesimo posto e mettendo in cassaforte la salvezza prima di quanto si potesse immaginare. L’impresa è stata possibile grazie anche all’esperienza di Aurelio Andreazzoli, che ha tirato fuori il meglio da un gruppo giovane e con poca esperienza in prima categoria.

La prossima stagione, sulla panchina dell’Empoli siederà Paolo Zanetti, ma gli obbiettivi del club resteranno immutati e si continuerà a lavorare sulla scia della linea verde. Insomma, un ambiente potenzialmente ideale per Satriano, che l’anno scorso era stato aggregato in prima squadra da Inzaghi, salvo poi essere mandato in prestito in Ligue 1 a gennaio. La prossima sarà, dunque, la sua seconda esperienza in Serie A, ma stavolta avrà la possibilità di guadagnarsi un posto tra i titolari e trovare quella continuità di minutaggio che finora gli è mancata.