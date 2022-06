La Juventus considererebbe incedibile Matthijs De Ligt. La Vecchia Signora non avrebbe alcuna intenzione di privarsi del calciatore classe '99, considerato un futuro leader della rosa di Massimiliano Allegri e che già quest'anno dovrà raccogliere l'eredità di Chiellini.

Pertanto la Juve starebbe lavorando al rinnovo di contratto, in scadenza nel 2024, per trattenere il difensore olandese a Torino. La Premier League tenterebbe il giocatore, che piacerebbe a Chelsea e Liverpool. L'olandese per ora non ha dato certezze, recentemente ha dichiarato che quando sarà il momento prenderà una decisione, spiegando di guardare sempre a ciò che è meglio per sé in termini di progetto sportivo.

Gli aspetti del rinnovo di contratto per De Ligt

C'è un aspetto fondamentale che è al centro della discussione tra le parti: si ragiona infatti sull'abbassamento della clausola rescissoria da 120 a 80 milioni di euro. La Juventus vorrebbe un prolungamento fino al 2026, così da ammortizzare i costi a livello fiscale, mentre a livello di liquidità cambierebbe poco, dato che all'Ajax la Juve deve ancora pagare 30 milioni.

Per De Ligt il club bianconero avrebbe in mente una proposta "alla Pogba", ossia da 8 milioni netti a stagione, facendo perciò un'eccezione rispetto alla recente politica di riduzione degli ingaggi che sta mettendo in atto da qualche tempo.

Liverpool e Chelsea sarebbero interessate a De Ligt

Il Chelsea deve rifondare la difesa dopo aver perso Antonio Rudiger e il club londinese vede in De Ligt un tassello utile per la ricostruzione. I Blues sarebbero disposti a mettere sul piatto 100 milioni di euro. Tutto dipenderà dalla volontà del calciatore e dall'eventuale rinnovo del contratto con la Juve.

Da non sottovalutare è inoltre l'interesse del Liverpool, anch'esso ha delle difficoltà nel reparto difensivo e potrebbe avanzare un'offerta per il calciatore olandese.

Idea Koulibaly per la Juve

Intanto uno dei nomi accostati alla Juventus per rafforzare la difesa sarebbe quello di Kalidou Koulibaly, il calciatore del Napoli ha un contratto in scadenza nel 2023 e il suo rinnovo è in salita.

La Juventus da qualche settimana si starebbe muovendo per portare il senegalese a Torino e nelle prossime ore potrebbe farsi avanti in modo ancora più deciso. Il riscatto di Demiral da parte dell'Atalanta ha portato nelle casse della Juve 20 milioni di euro, quindi il club bianconero ora ha un tesoretto per avanzare una vera offerta al Napoli.