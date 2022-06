Entra gradualmente nel vivo il mercato estivo del Crotone. Tra possibili cessioni e probabili arrivi sono diversi i nomi che caratterizzano queste giornate. Per rinforzare l'attacco gli squali starebbero guardando a Rocco Costantino del Monterosi Tuscia. Altro nome per i rossoblù sarebbe quello di Jacopo Manconi dell'Albinoleffe. In uscita sarebbe ormai prossima la cessione del centrocampista Nahuel Estevez al Parma e dell'attaccante Junior Messias al Milan.

Crotone, due nomi per l'attacco

Con gli addii per fine prestito di Mirko Maric (Monza) e Samuele Mulattieri (Inter) il Crotone sarà chiamato a ridondare il reparto avanzato.

Il primo nome emerso nelle ultime ore sarebbe quello dell'attaccante Rocco Costantino di proprietà del Monterosi Tuscia. Per lui nel torneo appena concluso sono giunte 24 presenze con 14 reti. Un'idea sarebbe poi quella di Jacopo Manconi dell'Albinoleffe, attaccante che ha mostrato una carta continuità nelle ultime tre stagioni. In particolare con la formazione dell'Albinoleffe nel campionato 2021-2022 è stato capace di inanellare 29 presenze andando a segno 15 volte.

Il Crotone prepara due cessioni

Per finanziarie il mercato in entrata il Crotone dovrà prima di tutto piazzare alcuni calciatori. Uno di questi è l'attaccante Junior Messias, nell'ultimo anno in prestito oneroso (2,6 milioni di euro) al Milan con diritto di riscatto per i rossoneri.

Il club Campione d'Italia riscatterà il brasiliano ma avrà uno sconto dai calabresi andando a versare 4,5 milioni di euro più bonus inveve degli iniziali 5,4 milioni di euro pattuiti in estate. Anche per il centrocampista Nahuel Estevez l'avventura a Crotone terminerà nei prossimi giorni. Per lui, dopo il riscatto dall'Estudiantes, arriverà la cessione in Serie B con il Parma che sarebbe ormai prossimo a versare una cifra importante agli squali.

Crotone, le altre operazioni

A centrocampo i rossoblù starebbero seguenti Ronaldo del Padova. Il centrocampista e capitano dei biancoscudati rappresenterebbe un colpo importante per i calabresi. In difesa sarebbe reale la trattativa tra il Crotone e i difensori Giuseppe Cuomo e Vladimir Golemic: entrambe in scadenza di contratto potrebbero vestire la maglia del Crotone anche in Serie C.

Il Crotone starebbe inoltre valutando la possibilità di acquistare dalla Pro Vercelli il centrocampista Theophilus Awua che già in questa stagione, ma in prestito, ha avuto modo di giocare con gli squali. A ritornare in rossoblù saranno alcuni prestiti come l'attaccante Nicola Nanni e il centrocampista Zak Ruggiero. Cessione per Gianluca Saro con il portiere indirizzato verso il Monopoli.