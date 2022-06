Francesco Acerbi (34 anni) potrebbe lasciare la Lazio anche a causa degli attriti verificatisi coi tifosi durante l’ultima stagione. Recentemente aveva rinnovato il contratto prolungandolo fino al 2025, ma una serie di sfortunati episodi hanno reso sempre più improbabile la sua permanenza in biancoceleste. Su di lui ci sarebbe l’interesse di Milan e Inter, che hanno bisogno di un difensore per completare la rosa in vista del prossimo campionato. Lotito avrebbe comunicato di non opporsi al trasferimento nel caso arrivasse un’offerta ritenuta congrua.

L’Inter cerca un sostituto in seguito al mancato rinnovo di Ranocchia

Andrea Ranocchia (34 anni) ha chiuso la sua lunga carriera all’Inter lasciando che il contratto andasse naturalmente in scadenza il prossimo 30 giugno. Per lui, martedì ci saranno le visite mediche e la firma col Monza, neopromossa in Serie A e a caccia di rinforzi d’esperienza. A questo punto, Inzaghi vorrebbe un sostituto per il pacchetto difensivo e avrebbe fatto il nome di Acerbi, che ha già avuto ai tempi della Lazio.

Il centrale guadagna 2 milioni all’anno ed ha un contratto fino al 2025. Lotito e Tare avrebbero comunicato di non voler fare sconti per il classe ’88, che valuterebbero intorno ai 6 milioni. Al momento, i nerazzurri sono impegnati in varie trattative e non hanno ancora manifestato alcun interesse ufficiale per Acerbi.

A ogni modo, sarebbe stato Inzaghi a indicarlo a Marotta e Ausilio come innesto da lui gradito per puntellare la difesa dopo l’uscita di Ranocchia. Nell’ipotesi in cui si arrivasse a un accordo, Acerbi andrebbe a coprire il ruolo di centrale nell’ipotetico scacchiere tattico della difesa a tre. È infatti improbabile che alla sua età possa ricoprire il ruolo di “braccetto” sinistro dato che, malgrado sia un mancino naturale, mancherebbe delle caratteristiche di spinta richieste per quel compito.

Occorre inoltre puntualizzare che, al momento, sulla futura difesa dell'Inter aleggiano non pochi dubbi. Il reparto potrebbe, appunto, subire un profondo restyling qualora dovesse partire Milan Skriniar, corteggiato dal PSG. Ancora da valutare anche la permanenza degli altri titolari, Bastoni e De Vrij, e il possibili arrivi di Bremer e Milenkovic.

Il Milan potrebbe perdere Romagnoli e Pioli gradirebbe Acerbi

Altra sponda di Milano, stesso problema: Alessio Romagnoli (27 anni) andrà molto probabilmente in scadenza a fine mese. Negli ultimi tempi si è parlato di un forte interessamento del Milan per Steven Botman (22 anni), di proprietà del Lille, che avrebbe ricevuto dal Newcastle un’offerta superiore ai 30 milioni proposti dai rossoneri. Per tutelarsi in caso di mancato accordo col centrale olandese, Pioli avrebbe indicato Acerbi come possibile sostituto per il centrosinistra della difesa a 4. In questo caso si tratterebbe di un’alternativa a Fikayo Tomori (24 annI) che in questa stagione ha giocato proprio in quella posizione e prevedibilmente sarà titolare anche l’anno prossimo.

Le indiscrezioni di mercato propongono un ulteriore intreccio per la vicenda. Infatti, se Acerbi potrebbe vestire rossonero, Romagnoli potrebbe accasarsi alla Lazio di mister Sarri. Il centrale di Anzio sarebbe un’aggiunta di qualità a un reparto che probabilmente verrà ampiamente rimaneggiato nel corso di questa estate. Oltre al gradimento per il profilo tecnico di Alessio, ci sarebbe un altro fattore non trascurabile: la fede laziale del classe ’95, un aspetto non da poco quando si parla di una delle tifoserie più esigenti in fatto di fedeltà alla maglia. Secondo l'esperto di Calciomercato Alfredo Pedullà, Romagnoli avrebbe rifiutato importanti offerte dall'estero e sarebbe pronto a vestire la maglia della Lazio per 3,2 milioni a stagione.