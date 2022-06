Il calciomercato della Juventus sta entrando nel vivo e la dirigenza bianconera si sta organizzando in vista della prossima stagione. Diversi movimenti ci saranno in entrata, dove Pogba e Di Maria restano gli obiettivi principali, ma parecchie potrebbero essere anche le operazioni in uscita.

Diversi giocatori di fatto non sono considerati indispensabili per progetto tecnico di Allegri e dalle loro cessioni la società bianconera potrebbe ricavare delle cifre utili da poter reinvestire su nuovi innesti. Gli indiziati a lasciare Torino paiono essere Rabiot, Rugani, Alex Sandro, Kean, Pellegrini, Morata e Arthur.

Gli elementi certi di partire

Partendo dai giocatori che hanno già ufficialmente annunciato di lasciare Torino, per Paulo Dybala sembrerebbe tutto fatto con l'Inter, dove l'attaccante argentino andrebbe a percepire circa 5,5 milioni più bonus.

Un sicuro partente è anche Federico Bernardeschi, su di lui ci dovrebbero essere due squadre ovvero il Napoli e la Lazio con i partenopei in vantaggio.

Sicuro partente è poi Giorgio Chiellini, che dovrebbe andare in MLS per poi tornare successivamente in bianconero come dirigente: per la prossima stagione però il difensore livornese vorrebbe provare un esperienza più leggera rispetto alla Serie A.

Le situazioni in bilico

Da capire la situazione relativa ad Alvaro Morata, lo spagnolo non dovrebbe essere riscattato dall'Atletico Madrid, poiché i bianconeri non ritengono di investire i 35 milioni previsti per il riscatto.

Gli spagnoli avrebbero rifiutato anche l'ipotesi di prolungamento del prestito.

In attacco pare difficile la conferma di Kean, che potrebbe essere riscatto anzitempo dall'Everton, ma per essere ceduto a un altro club.

Alcuni bianconeri sono seguiti da diverse squadre, in particolare McKennie: l'americano non è incedibile se dovesse arrivare un'offerta importante, essa potrebbe essere presa in considerazione.

Un discorso simile vale per Rabiot, il francese viene valutato sui 15 milioni: il Chelsea pare essere il club maggiormente interessato.

La vera cessione importante potrebbe essere quella di De Ligt, sull' olandese ci sono gli occhi del Psg e del Barcellona, il suo prezzo si dovrebbe aggirare intorno agli 85 milioni. In caso di una sua partenza la Juventus, avrebbe già individuato I possibili sostituti, ovvero Milenkovic della Fiorentina o Koulibaly del Napoli.

Sempre in difesa potrebbero partire Rugani e uno fra i due terzini sinistri Luca Pellegrini e Alex Sandro.