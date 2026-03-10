L’avventura di Edon Zhegrova alla Juventus potrebbe essere già arrivata ai titoli di coda. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il club bianconero avrebbe già deciso il futuro dell’esterno kosovaro arrivato soltanto la scorsa estate dal Lille per circa 15 milioni di euro. Un investimento che, almeno finora, non ha portato i risultati sperati.

Il rendimento del classe 1999 è stato infatti ben al di sotto delle aspettative, tanto da spingere la dirigenza juventina a valutare una cessione già al termine della stagione. Tra problemi fisici e prestazioni poco incisive, Zhegrova non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo significativo nello scacchiere della squadra.

Problemi fisici e numeri deludenti

Le difficoltà dell’esterno kosovaro sono state evidenti soprattutto dal punto di vista della continuità. I frequenti problemi fisici hanno limitato la sua presenza in campo, impedendogli di trovare ritmo e fiducia. Quando è stato impiegato, inoltre, il suo contributo non è riuscito a lasciare il segno.

I numeri raccontano una stagione complicata: zero gol e zero assist, un bottino che pesa per un giocatore chiamato a dare qualità e imprevedibilità sulle corsie offensive. Un rendimento che non ha convinto lo staff tecnico né la dirigenza guidata da Damien Comolli, sempre più orientata a cambiare strategia per il futuro del reparto esterni.

La possibile uscita e le piste estere

Per questo motivo Zhegrova sarebbe stato inserito nella lista dei possibili partenti. L’obiettivo della Juventus è quello di recuperare almeno una parte dell’investimento fatto un anno fa. Per evitare una minusvalenza a bilancio, la cessione dovrebbe avvenire per una cifra intorno agli 11 milioni di euro.

Una valutazione non particolarmente alta rispetto al costo iniziale, ma che riflette il rendimento poco convincente del giocatore a Torino. Proprio per questo motivo non è da escludere che la Juventus possa optare anche per una soluzione temporanea, cedendo l’esterno in prestito con l’obiettivo di rilanciarne il valore sul mercato.

Le prime piste arrivano dall’estero.

In Francia il Monaco avrebbe già chiesto informazioni sul giocatore, mentre in Inghilterra si registrerebbe un timido interesse da parte dell’Everton. Due ipotesi ancora tutte da sviluppare, ma che potrebbero rappresentare le prime tappe di un addio che, a Torino, sembra ormai sempre più probabile.