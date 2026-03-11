La Juventus inizia a valutare le prime mosse per la prossima sessione estiva di calciomercato. L'obiettivo è quello di ritornare ai vertici del calcio italiano e competere per lo Scudetto. La dirigenza vuole rinforzare ogni reparto della rosa ed in particolar modo le fasce laterali; tra i profili presi in considerazione ci sarebbe anche quello di Djed Spence, esterno inglese in forza al Tottenham.

Si valuta la candidatura di Spence per la fascia

Dopo una parentesi in Italia con la maglia del Genoa, il classe 2000 è ritornato in Premier dove si è ritagliato uno spazio importante con gli Spurs collezionando 26 presenze stagionali tra campionato e Champions.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate e stando ad alcuni rumors, la Juventus starebbe sondando il terreno per l'estate e capire i margini di manovra per un'eventuale trattativa. Una trattativa che non appare facile vista la richiesta economica da parte del Tottenham che si aggira attorno ai 25-30 milioni. Cifra che la Vecchia Signora potrebbe ricavare da alcune cessioni come quelle di David, Openda e Koopmeiners ma anche da alcuni calciatori in esubero come Kostic con il club che andrebbe a risparmiare sul monte ingaggi. Al momento non si può parlare di una trattativa concreta, ma di un sondaggio da parte dei bianconeri che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi.

Spence rappresenterebbe un buon colpo e darebbe un'alternativa concreta ai vari Kalulu e Cambiaso.

Forte fisicamente, buona tecnica e soprattutto grande duttilità nel ricoprire entrambe le corsie.

Liverpool e United su Thuram, la Juve punta al rinnovo

La Juventus vuole ripartire dai suoi punti chiave e tra questi c'è sicuramente Khephren Thuram che insieme a Manuel Locatelli rappresenta il cuore della mediana bianconera. Il centrocampista francese è però un obiettivo delle grandi big di Premier, in particolar modo di Liverpool e Manchester United che potrebbero avanzare offerte importanti per giugno. Il club bianconero vuole a tutti costi trattenere il classe 2001 ed è pronta ad una proposta di rinnovo contrattuale; un rinnovo con ingaggio da circa 4 milioni di euro, quasi il doppio rispetto a 2,4 percepiti attualmente dal calciatore.

Molto però dipenderà dal piazzamento in campionato, con la qualificazione in Champions League che diventa fondamentale per il futuro del mediano francese.

Oltre Thuram, la Vecchia Signora lavora anche sul fronte Dusan Vlahovic. Stando agli ultimi rumors, per il serbo sarebbe pronta una proposta di rinnovo attorno ai 7 milioni di euro con Milan e Barcellona che restano alla finestra in caso di mancato accordo tra le parti.