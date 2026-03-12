Il giornalista Luca Momblano ha rivelato su Twitch una notizia di calciomercato che coinvolgerebbe la Juventus, l'Inter e uno dei calciatori cardine della società nerazzurra: "Un giocatore che starebbe valutando la Juventus perché non dico che gli è stato proposto, ma perché alla Continassa conoscono perfettamente la sua posizione, è Marcus Thuram. Il francese si considera praticamente sul mercato e il club bianconero di lui sa tutto e ha facilità a reperire informazioni per i famigerati legami famigliari che legano l'attaccante francese al fratello bianconero Khephren.

Detto che il grado di percorribilità è tutto da verificare, alle cifre che sta facendo filtrare chi se ne occupa, si potrebbe davvero fare. La Juventus ci sta pensando e potrebbe averlo detto anche a Luciano Spalletti".

Juve, Momblano: 'Il nome di Thuram è stato considerato alla Continassa e la sua valutazione si aggira sui 35 milioni'

Il nome di Marcus Thuram è sicuramente stato motivo di considerazioni nella Juventus, almeno nell'ultima settimana. Le cifre che stanno circolando? 35 milioni, questa è la somma che fa filtrare chi gestisce il ragazzo. Evidentemente lo staff del francese ha captato che l'Inter ha intenzione di venderlo e sta cercando già acquirenti. Quindi anche se molti di noi pensano che l'attaccante non sarebbe prendibile, io vi dico che alla Juventus stanno prendendo in considerazione realmente di aggiungere un altro Thuram alla rosa".

Momblano ha concluso dicendo: "Insomma, la volontà della Juventus sarebbe quella di prolungare Vlahovic e mettergli vicino un centravanti solido, che sappia fare quel mestiere alla perfezione. Si è parlato molto di Kolo Muani ma se fosse Thuram, credo che si potrebbe anche fare uno sforzo in più economico per prenderlo. Contropartite da dare all'Inter per abbassare il suo prezzo? Difficile, a Marotta piacciono due calciatori della Juve e uno è proprio il fratello di Marcus".

Thuram e la sia situazione nell'Inter

Marcus Thuram potrebbe quindi uscire dalla società nerazzurra dopo 3 anni dal suo arrivo dalla Germania, ma non sarà semplice convincere il presidente Marotta a lasciarlo andare. Il centravanti francese infatti, è legato al club lombardo fino al 2028 il ché da oggettivamente forza di contrattazione ai dirigenti della Beneamata.