La Juventus dovrà lavorare molto sul mercato. C'è molto da fare per la società bianconera non solo nelle cessioni, ma anche nell'acquistare quei giocatori in grado di migliorare la qualità della rosa bianconera. A proposito di partenze i principali indiziati a lasciare Torino sono Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey, oltre a Moise Kean. Non sarà facile trovare società in grado di investire sul cartellino del terzino brasiliano, non tanto per il prezzo del cartellino (circa 10 milioni di euro) ma per l'ingaggio che guadagna. Parliamo di 6 milioni di euro a stagione fino a giugno 2023, uno stipendio che evidentemente non è giustificato dalle prestazioni del giocatore durante la stagione 2021-2022.

Per questo la Juventus potrebbe valutare la cessione di Luca Pellegrini, che ha più mercato e che potrebbe lasciare la società bianconera in prestito. Se così sarà la Juventus potrebbe acquistare un sostituto di qualità per la fascia sinistra difensiva. Si è parlato di un interesse per Emerson Palmieri del Chelsea e per Renan Lodi dell'Atletico Madrid. Nelle ultime ore la stampa spagnola parla di una possibile offerta per Ferland Mendy del Real Madrid. Il francese vuole giocare titolare anche in previsione mondiale in Qatar fra novembre e dicembre e in questo momento non avrebbe il posto garantito dopo l'acquisto di Antonio Rudiger.

Mendy piacerebbe alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Ferland Mendy.

Il terzino francese piacerebbe molto alla società bianconera come possibile rinforzo per la fascia sinistra difensiva. Potrebbe sostituire Luca Pellegrini, che difficilmente rimarrà a Torino. La società bianconera starebbe valutando per il 23enne un prestito in Serie A. Per quanto riguarda Ferland Mendy la valutazione di mercato è importante, si parla di circa 48 milioni di euro, somma che la Juventus non vorrebbe spendere.

Di certo il francese vuole giocare titolare e attualmente con l'arrivo di Rudiger le possibilità di farlo sono diminuite. Ancelotti potrebbe schierare David Alaba come terzino sinistro e Rudiger centrale difensivo insieme a Militao. Su Mendy si parla di un possibile trasferimento in una società inglese.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus difficilmente investirà una somma importante per Mendy. La società bianconera utilizzerà soldi soprattutto per migliorare centrocampo e settore avanzato ed eventualmente per trovare un sostituto di qualità a Giorgio Chiellini. A proposito del difensore, è stato annunciato dai Los Angeles Fc. Potrebbe giocare una stagione e mezza nel campionato americano e poi ritornare da dirigente nella società bianconera.