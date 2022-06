Da qualche settimana la Juventus sarebbe sulle tracce di Angel Di Maria ma la situazione non si starebbe sbloccando anche perché l'argentino vorrebbe un solo anno di contratto. La Juventus, invece, ne vorrebbe due per poter usufruire del decreto crescita. La fase di stallo della trattativa avrebbe spinto la dirigenza bianconera a virare su altri obiettivi. Infatti, la Juventus avrebbe avviato dei contatti con il Sassuolo per Domenico Berardi. Questo cambio di rotta dei bianconeri ha fatto infuriare i tifosi bianconeri che sui social hanno manifestato la loro rabbia.

I messaggi che circolano sui social sono di ogni tipo e c'è addirittura chi preferirebbe puntare sul giovane Matias Soulè. Inoltre, alcuni tifosi hanno manifestato il loro dissenso verso Berardi poiché da ragazzo era tifoso dell'Inter.

La Juventus pensa alle alternative

La notizia di un possibile cambio di rotta della Juventus per quanto riguarda le fasce offensive ha scatenato la rabbia dei tifosi bianconeri. I sostenitori juventini si stanno lamentando perché preferirebbero vedere Angel Di Maria a Torino piuttosto che il giocatore del Sassuolo. Questo è uno dei messaggi che sta circolando sui social: "Berardi per sostituire Dybala e se salta Di Maria. Mi ricorda un po’ l’aver sostituito Ronaldo con Moise Kean".

Inoltre, l'acquisto di Domenico Berardi comporterebbe per la Juventus un esborso economico importante e anche su questo aspetto i tifosi della Vecchia Signora avrebbero avuto da ridire. Di certo, però, la società non si farà scalfire dalle critiche del popolo bianconero e andrà avanti per la sua strada. Inoltre, quella di Berardi è un'ipotesi e le due società non sono ancora entrare nei dettagli.

In ogni caso la certezza è che la Juventus sta cercando un esterno capace di giocare nel 4-3-3 con Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Infatti, questo sarà il modulo di riferimento dal quale vorrà ripartire Massimiliano Allegri.

Intanto si va avanti per Pogba

Mentre i tifosi della Juventus si lamentano del possibile interessamento per Berardi, la società continua a lavorare per riportare a Torino Paul Pogba.

Il francese, adesso, è in vacanza e aspetta di capire come evolverà la situazione. Le parti sono al lavoro per definire alcuni dettagli e la speranza è che presto possano arrivare novità. Pogba sarebbe il principale rinforzo chiesto da Massimiliano Allegri che ha bisogno di un centrocampista che sia in grado di segnare e di dare maggiore qualità. Inoltre, il francese conosce già l'ambiente bianconero e ha un feeling speciale con il tecnico livornese. Dunque, la speranza di tutti è che Paul Pogba dopo sei anni possa tornare a vestire la maglia della Juventus.