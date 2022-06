La Juventus è attesa da giorni importanti per il mercato. Il primo rinforzo del Calciomercato estivo potrebbe essere Paul Pogba, che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe sottoscrivere un nuovo contratto con la società bianconera fino a giugno 2025 con opzione per la stagione successiva a circa 10 milioni di euro a stagione più bonus.

Inoltre la Juve sarebbe pronta a investire una somma importante per l'acquisto di un altro giocatore di qualità a centrocampo che possa migliorare il gioco della squadra bianconera. Infatti uno dei problemi della Juventus nella stagione 2021-2022 è stata proprio la mancanza di qualità nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione.

Per questo potrebbe arrivare un giocatore importante, a tal riguardo secondo il giornalista Matteo Caronni, la società bianconera starebbe valutando l'acquisto di Frenkie de Jong. Per quanto si parli del possibile trasferimento dell'olandese al Manchester United, con il tecnico Ten Hag che lo vorrebbe dopo averlo allenato all'Ajax, la partecipazione della Juventus alla prossima Champions League (mentre il Manchester United disputerà l'Europa League) potrebbe essere decisiva per l'arrivo di de Jong a Torino.

La Juve potrebbe acquistare de Jong

"La Juve dovrebbe fare un altro grande colpo a centrocampo. Milinkovic-Savic gradirebbe i bianconeri ma Lotito non vuole cederlo in Italia. È più probabile l’acquisto di de Jong, che è in uscita dal Barcellona", sono queste le dichiarazioni di Matteo Caronni in merito al possibile arrivo alla Juventus di Frenkie de Jong.

Secondo il giornalista sportivo la Lazio non vorrebbe vendere Milinkovic Savic, per questo la società bianconera starebbe valutando come rinforzo il centrocampista del Barcellona de Jong. Per lui si è parlato molto di un interesse del Manchester United, ma la società inglese non parteciperà alla Champions League, a differenza della Juventus.

Una situazione che potrebbe agevolare in questa eventuale trattativa la società bianconera. Occorrerebbero però circa 70 milioni di euro per il giocatore, una cifra che difficilmente la Juve potrà investire cash.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare anche il settore avanzato. Oltre alla voci su Di Maria, potrebbe arrivare un altro giocatore di fascia: piace Filip Kostic, centrocampista dell'Eintracht Francoforte in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro.

Si valuta l'acquisto anche di una punta: potrebbe arrivare Giovanni Simeone del Cagliari, che ha giocato in prestito al Verona nella stagione 2021-2022.