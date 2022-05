La Juventus, a fine stagione, potrebbe lasciar partire Giorgio Chiellini. Nonostante un contratto fino a giugno 2023 il difensore sarebbe pronto a fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano prima di ritornare a Torino e diventare un dirigente della società bianconera. La conferma è arrivata di recente anche dal presidente Agnelli, che ha sottolineato come per Chiellini sia pronto un posto in dirigenza quando deciderà di lasciare il calcio giocato. Per questo ci si attende un rinforzo importante in difesa nel Calciomercato estivo, anche se la Juventus valuterà nella preparazione estiva Federico Gatti, acquistato nel mercato di gennaio e rimasto in prestito al Frosinone.

Uno dei difensori che piacciono alla società bianconera è Bremer, brasiliano del Torino che in questa stagione si è confermato come uno dei migliori difensori del campionato italiano. Una crescita evidente che ha attirato l'interesse non solo della Juventus ma anche dell'Inter e di diverse società inglesi. Oltre al Chelsea, Tottenham, Liverpool e Everton, anche il Leicester starebbe valutando un'offerta per il brasiliano, valutato circa 47 milioni di euro dal Torino, e potrebbe inserire una contropartita tecnica, ovvero Dennis Praet.

Possibile offerta da 30 milioni più Praet per Bremer da parte del Leicester

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Leicester potrebbe offrire circa 30 milioni di euro più il cartellino di Praet per Bremer.

Come è noto, il belga è attualmente in prestito al Torino proprio dalla società inglese ma potrebbe diventare un giocatore del Torino a titolo definitivo se dovesse essere offerto come contropartita tecnica per l'acquisto del brasiliano. Gli inglesi offrirebbero anche un'importante somma in soldi, ovvero circa 30 milioni di euro, che potrebbe essere accettata.

Bremer è stato uno dei migliori difensori del campionato italiano in questa stagione, proprio per questo il Torino ha deciso di prolungare la sua intesa contrattuale fino a giugno 2024, anche perché era in scadenza nel 2023. In questo modo, la società ha maggiore forza contrattuale e può valutare offerte importanti per il giocatore.

Il mercato della Juventus

La Juventus difficilmente spenderà una somma importante per un difensore, anche perché l'esigenza principale sembra riguardare il centrocampo. Potrebbero arrivare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ed una mezzala d'inserimento. Piacciono Jorginho del Chelsea, e Pogba del Manchester United, mentre per il settore avanzato il preferito sembra essere il giocatore del Sassuolo, Giacomo Raspadori, valutato circa 30 milioni di euro dalla società emiliana.