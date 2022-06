Da circa un mese e mezzo la Juventus sta corteggiando Angel Di Maria. I bianconeri vorrebbero prendere l'argentino che lascerà il Paris Saint Germain a parametro zero. El Fideo sarebbe una precisa richiesta di Massimiliano Allegri: per questo motivo, la dirigenza della Juventus sta facendo tutto il possibile per prendere Di Maria.

La dirigenza juventina ha fatto una nuova offerta a El Fideo cercando di accontentare le sue richieste. Infatti, la Juventus ha offerto un contratto di un solo anno con un'opzione per un secondo anno. Questo consentirebbe a Di Maria, eventualmente, di decidere con calma senza vincoli di poter restare a Torino per un secondo anno.

Adesso si aspetta una risposta definitiva entro il weekend. Al momento, filtrerebbe ottimismo e l'operazione potrebbe chiudersi all'inizio della prossima settimana.

La Juventus vuole Di Maria

La Juventus, in questi mesi, si è concentrata soprattutto su due piste di mercato. La prima è quella che dovrebbe portare al ritorno Paul Pogba, con il quale è stato trovato un accordo: l'ufficialità arriverà a luglio.

La seconda pista battuta dalla Juventus è quella per Angel Di Maria. In questo caso le difficoltà sono stati maggiori. Inizialmente la società di Agnelli voleva proporre a El Fideo un contratto di due anni per poter usufruire del Decreto crescita. Il giocatore, invece, ha sempre chiesto un solo anno di contratto, poiché nel giugno 2023 vorrebbe tornare in Argentina.

Le parti si sono scontrate proprio su questo punto, ma adesso la Juventus ha deciso di fare un passo verso il calciatore, offrendo un contratto annuale con opzione per un secondo anno. Questo consentirebbe a El Fideo di decidere con tutta calma se eventualmente proseguire la sua avventura in bianconero, oppure se restare fedele alla sua idea di tornare in Argentina.

Ora resta da capire quale sarà la decisione del giocatore.

Le alternative a Di Maria

La Juventus, ovviamente, sta valutando anche altre soluzioni oltre a Di Maria. Infatti, in caso di fumata nera dovrà accelerare per altri giocatori. I nomi al vaglio sarebbero quelli di Domenico Berardi, Nicolò Zaniolo e Filip Kostic. Quest'ultimo, però, potrebbe arrivare anche in caso di acquisto di Di Maria: secondo alcune indiscrezioni infatti la Juventus e Kostic avrebbero già raggiunto un accordo sulla base di un triennale da 2,5 milioni e a breve il club bianconero potrebbe trattare con l'Eintracht Francoforte.