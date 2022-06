La Juventus è al lavoro non solo per definire gli acquisti, ma anche per alleggerire una rosa che vanta diversi giocatori dall'ingaggio pesante e che non sarebbero considerati utili al progetto sportivo bianconero. Fra questi ci sarebbe anche Arthur Melo, che ha un'intesa contrattuale fino a giugno 2025. Il brasiliano era stato vicino al trasferimento all'Arsenal durante il mercato di gennaio, ma la società inglese non raggiunse l'intesa con la Juve perché i bianconeri avrebbero preferito una partenza a titolo definitivo e non in prestito.

Nelle ultime ore si parla di un'altra società interessata al centrocampista: il Monaco.

A parlare del possibile trasferimento di Arthur Melo nella società monegasca è stato anche Ignazio Genuardi sul proprio account ufficiale di Twitter. Secondo il giornalista sportivo la Juventus potrebbe utilizzare il centrocampista come contropartita tecnica per arrivare a un giocatore del Monaco.

Il centrocampista Arthur Melo potrebbe trasferirsi al Monaco

"Il brasiliano Arthur Melo ha un contratto con la Juventus fino a giugno 2025. E' stato offerto in particolare al Monaco che ha venduto Tchouaméni al Real Madrid. La società bianconera potrebbe provare ad utilizzarlo per cercare di arrivare a un giocatore della società francese tramite uno scambio di mercato", sono queste le dichiarazioni di Ignazio Genuardi in merito al possibile trasferimento di Arthur Melo al Monaco.

Secondo il giornalista sportivo la Juventus potrebbe offrirlo alla società francese, che sta cercando un sostituto di Aurelien Tchouameni. Infatti il centrocampista si è trasferito al Real Madrid per circa 100 milioni di euro compresi i bonus. Potrebbe quindi esserci uno scambio di mercato fra Arthur Melo e un giocatore del Monaco.

Alla Juventus piace molto Benoit Badiashile, difensore classe 2001 valutato circa 30 milioni di euro. Egli potrebbe diventare il sostituto di Giorgio Chiellini, che ha lasciato la società bianconera per una nuova esperienza professionale nel campionato americano.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe arrivare al difensore tramite uno scambio di mercato.

Intanto però lavora anche ai rinforzi per centrocampo e settore avanzato. A tal proposito sarebbero vicini gli ingaggi di Paul Pogba, Angel Di Maria e Filip Kostic, tutti giocatori che potrebbero essere annunciato a inizio luglio.