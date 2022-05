La Juventus questa estate potrebbe lasciar partire gran parte della rosa protagonista nella stagione appena conclusa.

Allegri sarebbe pronto a dare il benestare alle cessioni di 12 giocatori: ci riferiamo a Chiellini, Bernardeschi, Dybala, Morata, Alex Sandro, Rabiot, Arthur Melo, McKennie, Rugani, Pellegrini, Kean e Ramsey.

Le operazioni in uscita della Juve: il punto sulla difesa

Di questi già tre sono certi dell'addio: Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi e Paulo Dybala.

Relativamente agli altri giocatori, partendo dalla difesa, pare difficile sarebbe la conferma di Alex Sandro e di Luca Pellegrini, per il brasiliano potrebbe esserci un trasferimento in una società inglese, mentre il terzino italiano potrebbe rimanere invece in Serie A: per lui parla di un interesse della Lazio, che vuole un terzino sinistro dopo che in questa stagione Sarri ha adattato nel ruolo Marusic e Hysaj.

Sempre alla Lazio potrebbe trasferirsi Daniele Rugani, che piace come rinforzo per la difesa.

I giocatori in uscita a centrocampo

A centrocampo invece le partenze potrebbero essere tre. È stato lo stesso agente sportivo di Arthur Melo Federico Pastorello a far intendere come il suo assistito difficilmente rimarrà a Torino perché Allegri vuole giocatori più fisici a centrocampo. La Juventus potrebbe inoltre vendere Rabiot per circa 20 milioni di euro. Il francese è in scadenza di contratto a giugno 2023 ed è uno dei giocatori che più guadagna nella società bianconera. Piace a diverse società inglesi, su tutte al Manchester United. Per quanto riguarda invece Weston McKennie, le ultime notizie di mercato confermano un suo possibile trasferimento al Tottenham.

Lo vorrebbe Antonio Conte, con la Juventus che dalla sua cessione potrebbe ricavare circa 40 milioni di euro. A breve ritornerà dal prestito ai Glasgow Rangers pure Aaron Ramsey, protagonista in negativo nella finale di Europa League contro l'Eintracht Francoforte: suo è stato l'errore decisivo ai calci di rigore per gli scozzesi.

Anche il centrocampista gallese difficilmente dovrebbe restare a Torino.

Le possibili cessioni in attacco

La Juve starebbe valutando inoltre il riscatto anticipato di Moise Kean dall'Everton e una sua immediata cessione a titolo definitivo nel Calciomercato estivo. Con un'offerta di 30 milioni di euro potrebbe lasciare la società bianconera.

Sempre in attacco a forte rischio è anche Alvaro Morata, che non dovrebbe essere riscattato dall'Atletico Madrid a meno che la società spagnola accetti un'offerta da circa 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore.