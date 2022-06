La Juventus è attesa da settimane importanti riguardo il Calciomercato. Le indiscrezioni che arrivano dai principali giornali sportivi confermano che sarebbe molto vicino l'arrivo di Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United. In casa bianconera c'è però da rinforzare anche la difesa, considerando la partenza di Giorgio Chiellini, che lascerà la maglia bianconera dopo 17 stagioni.

La società bianconera sta quindi valutando diversi giocatori per il reparto arretrato: la stampa sportiva ha recentemente parlato di un interesse per Kalidou Koulibaly ma non sarebbe facile trattare con il Napoli, che vorrebbe almeno 30 milioni di euro per il difensore senegalese (in scadenza di contratto nel 2023).

Per questi la società bianconera starebbe seguendo altri giocatori, nello specifico due difensori della Fiorentina. Si tratta del brasiliano Igor (che sarebbe il sostituto di Chiellini anche per la posizione in difesa in quanto è di piede sinistro) e di Nikola Milenkovic, in scadenza di contratto con la società toscana a giugno 2023.

Igor e Milenkovic potrebbero trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare due difensori della Fiorentina. Parliamo di Igor e di Nikola Milenkovic, entrambi titolari nella squadra toscana nella stagione 2021-2022.

Il brasiliano è ritenuto il sostituto ideale di Chiellini in quanto di piede sinistro. Il classe 1998 può giocare centrale in un difesa a quattro e a tre, ma potrebbe essere schierato anche da terzino sinistro.

Il 24enne sudamericano - grazie anche al lavoro di mister Italiano - è cresciuto molto diventando bravo nelle marcature, ma è particolarmente abile anche sulla fascia sinistra.

Piacerebbe molto anche Nikola Milenkovic, in scadenza di contratto a giugno 2023. Ciascuno dei due avrebbe un prezzo di mercato di circa 10 milioni di euro e sarebbero rinforzi di qualità a un prezzo vantaggioso.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per migliorare il settore avanzato. Ad esempio potrebbe arrivare Filip Kostic, in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte a giugno 2023. Il suo prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro, sarebbe più o meno la stessa valutazione di Giovanni Simeone, che potrebbe arrivare in prestito con riscatto dal Cagliari, dopo una stagione in prestito al Verona con 17 gol e 6 assist.