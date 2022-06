La Juventus è attesa da settimane impegnative sul Calciomercato. Fra i giocatori che potrebbero non essere confermati c'è l'attaccante Moise Kean. L'attaccante italiano, arrivato la scorsa estate negli ultimi giorni di mercato come sostituto di Cristiano Ronaldo, avrebbe deluso le aspettative e non ha dato quel contributo che Allegri si aspettava.

Secondo alcune indiscrezioni la Juventus potrebbe riscattarlo in anticipo dall'Everton e venderlo a una delle società interessate. Le ultime notizie di mercato confermano come la società bianconera stia valutando la possibilità di offrirlo come contropartita tecnica per il riscatto del cartellino di Alvaro Morata: lo spagnolo è in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid a circa 35 milioni di euro.

Ma pare difficile che la Juventus possa spendere tale somma cash per il giocatore, per questo potrebbe offrire il cartellino di Moise Kean, che ha più o meno lo stesso prezzo di mercato dello spagnolo. SI tratta di un possibile scambio di mercato che potrebbe essere gradito sia da Simeone che da Allegri: infatti l'allenatore argentino avrebbe il sostituto di Suarez (in scadenza di contratto con gli spagnoli) e il tecnico toscano della Juve potrebbe invece confermare Morata.

Moise Kean potrebbe trasferirsi all'Atletico Madrid nella trattativa che può portare Morata alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta a offrire il cartellino di Moise Kean per il riscatto del cartellino di Alvaro Morata.

Infatti mister Allegri avrebbe chiesto la conferma dello spagnolo, ritenuto ideale per il suo 4-3-3.

Morata ha dimostrato di poter essere un supporto importante per Vlahovic nella seconda parte della stagione 2021-2022. La Juventus quindi riscatterebbe in anticipo Moise Kean (la punta è arrivata la scorsa estate dall'Everton in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 38 milioni di euro entro giugno 2023) per poi offrirlo all'Atletico Madrid per Morata.

Uno scambio di mercato che sarebbe alla pari, considerando la valutazione simile fra i due giocatori.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per sostituire Paulo Dybala. Si è parlato del possibile arrivo di Angel Di Maria, ma attualmente non ci sarebbe ancora un'intesa contrattuale fra il giocatore e la società torinese.

Per questo la Juventus starebbe valutando altri giocatori per la fascia offensiva: piace molto Filip Kostic, vincitore dell'Europa League con l'Eintracht Francoforte. Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2023 e con un'offerta da circa 20 milioni di euro potrebbe trasferirsi nella società bianconera.