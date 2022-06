La Juventus è attesa da settimane importanti per il Calciomercato. La società effettuerà diverse operazioni in entrata, ma dovrà lavorare anche alle cessioni, con diversi giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera a titolo definitivo.

Altri invece partiranno in prestito, soprattutto i giovani che si sono messi in evidenza nella stagione 2021-2022 nell'under 23 bianconera. Su tutti spicca Matias Soulé, il classe 2003 è stato anche convocato dal commissario tecnico della nazionale argentina Lionel Scaloni. Segnale evidente che è considerato molto pure in patria: le sue prestazioni nella seconda squadra bianconera sono state importanti e ha già disputato due match con la prima squadra.

Pare difficile però una sua conferma nella stagione 2022-2023 con il gruppo di Allegri.

Come scrive Nicolò Schira il suo agente sportivo Martin Guastadisegno è in Italia e a giorni potrebbe incontrare la società bianconera per discutere insieme del futuro professionale del giocatore: l'argentino avrebbe offerte da società di Serie A e Serie B.

Il centrocampista Soulé potrebbe trasferirsi in prestito in Serie A o Serie B

"L'agente di Matias Soulè (Martin Guastadisegno) è in Italia: presto incontrerà Juventus per discutere del futuro professionale del giocatore argentino, che ha ricevuto molte offerte da club di Serie A e Serie B. Può essere ceduto in prestito", è questo il post di Nicolò Schira su Twitter.

Secondo il giornalista sportivo a giorni potrebbe esserci l'incontro fra l'agente sportivo di Soulè e la Juventus per discutere del futuro professionale del giocatore. Potrebbe lasciare la società bianconera in prestito e trasferirsi in una società di Serie A e Serie B.

Soulé non è l'unico giovane bianconero che potrebbe essere ceduto in prestito durante il calciomercato estivo.

Si valutano ad esempio anche le cessioni di Filippo Ranocchia, che ha giocato nel Vicenza, e Nicolò Rovella, in prestito al Genoa nella stagione 2021-2022.

Dovrebbe invece rimanere a Torino Nicolò Fagioli, il centrocampista sarebbe vicino al prolungamento di contratto con la Juventus fino a giugno 2026 e poi dovrebbe rimanere nella rosa bianconera ed essere considerato la prima alternativa a centrocampo.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus dovrà decidere anche del futuro professionale non solo di Soulé ma anche di altri giovani che hanno disputato una stagione importante nell'under 23, come Koni De Winter, difensore belga, e di Marvin Aké, centrocampista francese.