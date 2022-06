Nel mercato estivo della Juventus, se le priorità sono legate all'acquisto di un forte trequartista e di un attaccante che possa svolgere il ruolo di vice Vlahovic, la dirigenza bianconera continua a monitorare pure la vicenda legata a Gianluigi Donnarruma, già accostato alla Vecchia Signora prima del suo approdo al Paris Saint Germain.

Rumors su Donnarumma

La conferma a Parigi di Keylor Navas e la possibile alternanza con Donnarumma anche nella prossima stagione, sono degli aspetti che potrebbero essere in considerazione da parte del portiere della nazionale e favorire un nuovo possibile sondaggio da parte della Juventus.

Pare obiettivamente difficile che in questa stagione si possa intavolare un possibile ritorno di Donnarumma in Italia, ma i bianconeri sarebbero alla finestra in caso di possibile partenza.

Evidentemente, comunque, prima di avviare una eventuale trattativa concreta, la Juventus dovrebbe però prima cedere Szczesny, sia per l'ingaggio dell'estremo difensore polacco sia per evitare un'alternanza tra i due portieri.

Juve, idea Cambiaso per la fascia

Intanto, la Juventus guarda con molto interesse ad alcuni prospetti del campionato italiano che si sono resi protagonisti nel campionato appena terminato.

Per le corsie esterne, uno dei nomi sul taccuino della dirigenza per la corsia mancina sarebbe quello di Andrea Cambiaso, talentuoso esterno italiano che si è messo in luce con la maglia del Genoa.

Vista la retrocessione del Grifone, è difficile una permanenza del classe 2001 in Serie B: questo aspetto potrebbe favorire la cessione di Cambiaso, valutato tra i 10 e 15 milioni di euro.

Sull'esterno del Genoa, non ci sarebbe solo l'interesse della Juventus: infatti, l'Inter potrebbe inserirsi in caso di addio di Dumfries, e anche il Napoli potrebbe decidere di virare sul giovane esterno italiano per completare il pacchetto di terzini a disposizione di Luciano Spalletti.

Per quanto concerne il lato destro la Vecchia Signora starebbe monitorando la situazione di Nahuel Molina, esterno argentino dell'Udinese, valutato 30 milioni di euro e nel mirino anche dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Infine per la difesa è da capire il futuro di Matthijs De Ligt, che in caso di mancato rinnovo e soprattutto se dovesse arrivare un'offerta molto elevata l'olandese potrebbe salutare la Juventus. Su di lui ci sarebbe il forte interesse del Chelsea e soprattutto del Manchester United.