Nelle ultime ore sembrerebbero esserci delle novità per quanto il rinnovo dei contratti dei dirigenti Maldini e Massara: i due avrebbero deciso di accettare l'offerta della società.

Il prolungarsi delle trattative per il rinnovo, però, non è sicuramente una cosa positiva e questo ritardo sarebbe dovuto ad alcune divergenze sul prossimo mercato estivo. La nuova proprietà rossonera, infatti, avrebbe stanziato un budget di circa 50 milioni di euro e tale cifra sarebbe al di sotto delle aspettative dei due dirigenti.

Maldini e Massara a un passo dal rinnovo

Quando mancano meno di 10 giorni dalla scadenza del contratto dei due dirigenti rossoneri, pare che la società abbia trovato l’accordo con Maldini e Massara per un rinnovo di due anni, con opzione per il terzo. È stato chiaro sin da subito che non si trattava di una questione economica, ma di progetti futuri, con i primis il prossimo mercato estivo, ormai alle porte.

La società rossonera avrebbe messo a disposizione del duo dirigenziale rossonero una cifra intorno ai 50 milioni di euro, che potrebbe essere arricchita dagli incassi derivanti dalle eventuali cessioni di giocatori attualmente a disposizione di Pioli. La visione sul futuro dunque, sarebbe stata una delle condizioni che ha frenato il rinnovo, ma sia Maldini sia Massara avrebbero deciso comunque di rinnovare per non disperdere il lavoro fatto negli ultimi anni e, soprattutto, per non abbandonare la squadra che hanno costruito insieme proprio nel momento più caldo delle trattative.

I possibili scenari per il mercato rossonero

Le notizie societarie da marzo in poi avevano agitato gli animi dei tifosi rossoneri e in molti avevano ipotizzato un mercato estivo molto importante per costruire la squadra della stagione 22/23, ma nelle ultime ore si è capito che il mercato alle porte non sarà scoppiettante, con Maldini e Massara che si limiteranno a sistemare alcuni reparti, puntando anche ad acquisti a parametro zero, sul modello Origi.

Il budget messo a disposizione dalla società rossonera potrebbe essere utilizzato per l’affare con Lille che, ormai, è in piedi da parecchi mesi e che porterebbe Renato Sanches e Botman a Milanello per la prossima stagione.

Inoltre Maldini e Massara stanno vagliando varie piste e potrebbero decidere si sacrificare qualche giocatore, come ad esempio Bennacer, per reperire qualche soldo in più da reinvestire immediatamente, magari per l’acquisto di un giocatore offensivo.