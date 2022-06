L'Inter è assoluta protagonista di questa sessione estiva di Calciomercato, almeno nelle prime battute. Tante le voci riguardanti i possibili colpi in entrata, con Lukaku e Dybala che sembrerebbero essere ad un passo, ma anche quelle in uscita, con i big nel mirino dei top club europei. Tra questi c'è sicuramente Milan Skriniar, che piace molto Paris Saint-Germain, con Mauricio Pochettino che è un suo grande estimatore e da tempo prova a portarlo in Francia. In tal senso il giornalista Marco Barzaghi nelle scorse ore ha parlato di uno scenario molto suggestivo che riguarderebbe anche Achraf Hakimi.

Il marocchino, che ha lasciato l'Inter nella scorsa estate potrebbe essere inserito come pedina di scambio più un conguaglio economico dai transalpini.

Il Milan rischia di vedere sfumare Sven Botman, su cui è piombato il Newcastle. Rossoneri che, però, si stanno comunque guardando intorno per rinforzare il reparto arretrato. Il nome che piace sempre a Stefano Pioli è quello di Gleison Bremer, difensore centrale del Torino che piace però molto anche a Inter e Tottenham. Urbano Cairo ha già iniziato a pregustare l’idea di una possibile asta, tanto da aver alzato il prezzo del cartellino a quasi 30 milioni.

Hakimi possibile contropartita nell'affare Psg-Skriniar

Quello di Lukaku potrebbe non essere il solo grande ritorno dell'estate interista: in nerazzurro vorrebbe infatti tornare anche Achraf Hakimi, attualmente in forza al Paris Saint-Germain.

Il marocchino, reduce da un'annata non esaltante, potrebbe infatti essere inserito dai francesi nella trattativa per Milan Skriniar, corteggiato da giorni dal club parigino. L'Inter, per lasciar partire lo slovacco, avrebbe chiesto una cifra di almeno 70 milioni di euro, che potrebbe essere abbassata inserendo nell'affare proprio l'esterno ex Borussia Dortmund.

Hakimi proprio come Lukaku, potrebbe decidere di dimezzarsi lo stipendio passando dai quasi 8 milioni percepiti attualmente in Francia ai circa 5 milioni che il giocatore percepiva meno di dodici mesi fa in nerazzurro.

Pensare dunque ad un'offerta da circa 30 milioni di euro più il cartellino di Hakimi è tutt'altro che una follia.

Al momento nulla di concreto, ma nelle prossime ore potrebbe anche muoversi qualcosa su questo fronte. I parigini fanno sul serio per il difensore slovacco ex Sampdoria e continueranno a trattare per provare a portarlo all'ombra della Torre Eiffel, con la carta Hakimi che potrebbe essere quella vincente.

Milan: Bremer sarebbe l'alternativa a Botman

In vista dell'inizio del Calciomercato il Milan sta lavorando soprattutto per puntellare la difesa a disposizione di Stefano Pioli, l'obiettivo numero uno resta Sven Botman, difensore classe 2000 di proprietà del Lille, il giovane centrale è tra i punti fermi della squadra francese che nella scorsa stagione, con Galtier in panchina, è riuscita a strappare il titolo nazionale al Paris Saint-Germain.

Il Milan ha da diversi mesi trovato l'accordo con il giocatore nato nei Paesi Bassi, tuttavia negli ultimi giorni la trattativa sembrerebbe essersi molto raffreddata. Infatti sul centrale olandese del Lille, sarebbe piombato fortemente il Newcastle che avrebbe offerto una cifra attorno ai 35 milioni di euro, cifra che i rossoneri non sarebbero disposti a pareggiare.

Viste le difficoltà di arrivare a Botman, il Milan vira di nuovo su Gleison Bremer, difensore brasiliano del Torino protagonista di una grandissima stagione in Serie A, dove non ha avuto problemi a fermare tutti i più grandi attaccanti del campionato. Al momento del recente rinnovo, Bremer ha avuto garanzie dal Torino che non sarebbe rimasto imprigionato sotto la Mole in caso di offerte, ma che sarebbe stato lasciato libero a fronte di una cifra di 25 milioni di euro.

Maldini potrebbe offrire al difensore brasiliano un quadriennale da circa 3,5 milioni di euro a stagione, stessa proposta già formulata dai cugini nerazzurri. Il Milan segue attentamente la pista, pur sapendo che l'Inter al momento è in vantaggio.