Federico Dimarco è uno dei nomi più gettonati del mercato nerazzurro. Dopo una buona stagione sotto la gestione di Simone Inzaghi, il terzino ha attenzionato su di se l'interesse di club italiani che potrebbero far recapitare un'offerta importante per strapparlo all'Inter.

Lazio su Dimarco

Tra i club interessati ci sarebbe la Lazio di Maurizio Sarri, autrice di un buon Calciomercato. Dopo l'arrivo di Maximiano per la difesa e di due difensori centrali importanti come Alessio Romagnoli e Nicolò Casale, la società biancoceleste vorrebbe completare il pacchetto arretrato con un acquisto sulla corsia mancina.

L'Inter non ritiene totalmente incedibile l'ex Verona ma chiede una cifra molto importante attorno ai 25-30 milioni di euro.

Non c'è solo la Lazio come club interessato alle prestazioni del difensore nerazzurro. Anche il Torino avrebbe messo nel mirino di Dimarco, che sarebbe una richiesta del tecnico granata Ivan Juric che lo ha già allenato durante l'esperienza sulla panchina del Verona.

Molto dipenderà dalle possibile cessione in casa Inter, con Milan Skriniar che resta il giocatore più gettonato a lasciare Milano. Con la cessione del centrale slovacco, l'Inter non avrebbe difficoltà a blindare gli altri pezzi pregiati del mercato come Dimarco e Dumfries.

Anche l'esterno olandese ha molte richieste soprattutto dalla Premier League, ma solo di fonte ad un'offerta attorno ai 40 milioni di euro, l'Inter potrebbe decidere di sedersi ad un tavolo per intavolare una possibile trattativa.

Inter, rescissione del contratto per Vidal

L'Inter saluta Arturo Vidal. Dopo due stagioni con i colori nerazzurro, il centrocampista cileno lascia Milano.

Nella giornata di ieri, c'è stata la rescissione del contratto da parte del club nerazzurro che ha versato una buona uscita di quasi 5,4 milioni all'ex centrocampista di Barcellona e Juventus.

Una mossa importante che riduce sensibilmente il tetto ingaggi. Vidal dovrebbe accordarsi con il Flamengo dove proseguirà la sua carriera.

Il discorso potrebbe allargarsi anche nei confronti del suo connazionale, Alexis Sanchez che fino a questo momento non ha ricevuto offerte importanti. Il sogno del Nino Maravilla sarebbe quello di ritornare al Barcellona e di giocare la Champions League con la maglia blaugrana.

Per questo, il cileno avrebbe rifiutato altre destinazioni come Siviglia, Galatasaray ed il Marsiglia del neo tecnico Igor Tudor.

La cessione di Sanchez come quella di Andrea Pinamonti risulterebbero fondamentali per virare fortemente su Paulo Dybala che resta in orbita nerazzurra per completare il reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi.