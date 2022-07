La Juventus vira su Gleinson Bremer. Vista la probabile cessione di De Ligt al Bayern Monaco e le difficoltà nell'arrivare a Kalidou Koulibaly, i bianconeri avrebbero deciso di virare sul centrale del Torino.

Il difensore brasiliano è però l'obiettivo numero uno per la retroguardia dell'Inter, che vorrebbe accaparrarsi le sue prestazioni in caso di addio da parte di Milan Skirniar che sarebbe sempre più vicino al Paris Saint Germain. In quest'ottica, le cessioni del centrale nerazzurro e di De Ligt potrebbero giocare un ruolo fondamentale nella corsa al difensore del Torino.

Il patron granata Urbano Cairo non fa sconti e chiede almeno 40 milioni di euro per cedere l'ex Atletico Mineiro. Il numero tre granata da mesi si sarebbe promesso all'Inter, che però non riesce a trovare una quadra economica con il club granata. Per questo, la 'Vecchia Signora' vorrebbe inserirsi e riuscire a trovare un accordo con i cugini del Torino per sorpassare i nerazzurri e puntellare la retroguardia a disposizione di Massimiliano Allegri.

Resta una partita tutta da giocare che potrebbe infiammarsi nelle prossime ore di mercato.

Juve, il Psg chiede 35 milioni di euro per Paredes

Oltre all'acquisto di un difensore centrale per sostituire De Ligt, la Juventus vorrebbe puntellare anche il centrocampo a disposizione di Allegri.

Con l'arrivo di Paul Pogba, i bianconeri sarebbero alla caccia di un regista capace di far girare la squadra con grande qualità. Il nome più seguito dalla dirigenza bianconera resta quello di Leandro Paredes, centrocampista argentino in forza al Paris Saint Germain. L'esperienza dell'ex Roma ed Empoli in quel di Parigi potrebbe terminare in questa sessione di Calciomercato.

Dopo l'arrivo di Vitinha dal Porto per circa 40 milioni di euro, il club parigino vorrebbe sfoltire la rosa per poi reinvestire il denaro sul fronte acquisti. Per cedere Paredes, il Psg chiede una cifra attorno ai 30-35 milioni di euro, che potrebbero risultare troppi per le casse bianconere. La Juve ha però una carta da giocare che risponde al nome di Moise Kean, pronto a lasciare Torino dopo un'annata non esaltante.

Il centravanti italiano ha vissuto la sua miglior stagione proprio a Parigi e potrebbe essere un'ottima soluzione per completare il reparto offensivo a disposizione del neo tecnico Galtier.

Oltre Paredes, la Juventus monitora un altro profilo sudamericano ovvero Lucas Torreira che, dopo l'ottima parentesi alla Fiorentina, è ritornato all'Arsenal. I 'Gunners' lo avrebbero messo sul mercato e con un'offerta attorno ai 15 milioni di euro, l'affare potrebbe chiudersi.

I bianconeri devono però prima cedere per effettuare un nuovo colpo in entrata. Tra i possibili partenti ci sarebbero Denis Zakaria, Arthur ed Adrien Rabiot