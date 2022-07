L'Inter si sta ancora muovendo sul mercato in questa sessione estiva pur avendo già ufficializzato ben cinque colpi. Uno dei reparti che ha ancora bisogno di qualche ritocco è la difesa visto che sono andati via Andrea Ranocchia e Aleksander Kolarov, in scadenza di contratto, e potrebbe partire molto probabilmente uno tra Milan Skriniar e Stefan De Vrij. Per questo motivo la società nerazzurra si sta guardando intorno e, oltre a Gleison Bremer, per cui si sta cercando l'accordo con il Torino, un altro nome finito nel mirino da qualche settimana sarebbe quello di Nikola Milenkovic.

Il centrale serbo, dal proprio canto, avrebbe già dato il proprio benestare per il trasferimento in nerazzurro.

Milenkovic vuole l'Inter

Uno dei nomi che sembra caratterizzare questa sessione estiva di Calciomercato è sicuramente quello di Nikola Milenkovic. Il centrale serbo può lasciare la Fiorentina, come ammesso dal direttore sportivo Pradé nei giorni scorsi, con una promessa tra le parti strappata al momento del rinnovo di contratto firmato l'anno scorso per non andare via a parametro zero.

Tante le società che avrebbero mostrato interesse per il centrale serbo, dall'Inter alla Juventus, passando anche per il Napoli e il Milan, tutte bisognose di un centrale di livello. Il classe 1997, dal proprio canto, avrebbe scelto i nerazzurri, così come riportato da La Nazione.

Milenkovic, inoltre, piace molto per la sua duttilità visto che ha giocato sia in una difesa a tre che in una difesa a quattro, e in quest'ultima ha ricoperto anche il ruolo di terzino destro.

Nell'ultima stagione Milenkovic, con la maglia della Fiorentina, ha collezionato 34 presenze in campionato, in cui ha messo a segno una rete, la peggiore dal punto di vista finalizzativo.

La trattativa

Inter e Fiorentina starebbero discutendo da qualche settimana del futuro di Nikola Milenkovic. Il prezzo del centrale serbo non è così eccessivo, visto che avrebbe strappato una promessa al momento del rinnovo di contratto, firmato un anno fa, per essere liberato dinanzi a un'offerta intorno ai 15 milioni di euro.

Da escludere formule come quella del prestito con diritto o obbligo di riscatto, visto che il contratto scade a giugno 2023. Le parti, dunque, devono trattare solo sulla base di una cessione a titolo definitivo con la società nerazzurra che potrebbe provare a inserire nell'affare una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. Uno dei nomi papabili è quello di Roberto Gagliardini, soprattutto se Casadei dovesse restare a Milano anziché inserirlo nell'affare Bremer. Il centrocampista nerazzurro verrebbe valutato tra i 7 e gli 8 milioni, con un conguaglio a favore dei viola intorno ai 10 milioni di euro.