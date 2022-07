La Juventus starebbe delineando le strategie di mercato per rinforzare la rosa. Tra gli obiettivi dei bianconeri ci sarebbe quello di prendere un difensore per sostituire Giorgio Chiellini. Ma bisognerà fare attenzione anche all'evoluzione della situazione di Matthijs De Ligt che ha diversi estimatori. Per questo motivo, la Juventus cercherà almeno un difensore di livello e il nome in cima alla lista dei desideri resterebbe quello di Kalidou Koulibaly. Quel del senegalese sarebbe il nome fatto anche nel recente vertice di mercato tra la dirigenza bianconera e Massimiliano Allegri.

Ma per arrivare a Koulibaly non sarà facile poiché il Napoli sembra non voler cedere il giocatore alla Juventus. Dunque, almeno per ora, i partenopei farebbero muro.

La Juventus cerca rinforzi

La Juve starebbe cercando almeno un grande difensore e il nome scelto dalla dirigenza e da Massimiliano Allegri sarebbe quello di Kalidou Koulibaly che sarebbe un obiettivo bianconero a prescindere dal futuro di De Ligt. Il senegalese va in scadenza di contratto nel 2023 e per ora la trattativa per il rinnovo con il Napoli sarebbe ferma. Per questo motivo, i partenopei potrebbero cercare di vendere Koulibaly per non rischiare di perderlo a zero. Il Napoli valuterebbe il suo difensore circa 40 milioni. Ma al momento, gli azzurri non vorrebbero cederlo alla Juventus che è ritenuta una rivale storica.

Dunque, non resta che attendere di capire come evolverà la situazione e sa davvero la Juventus riuscirá ad arrivare a Koulibaly.

La Juventus aspetta Pogba e Di Maria

Quella che inizierà lunedì 4 luglio sarà la settimana che porterà Paul Pogba e Angel Di Maria a Torino. Entrambi sono attesi in Italia per iniziare la loro avventura alla Juventus.

Per Pogba sarà un ritorno mentre per Di Maria sarà una novità assoluta. La Juventus ha rimandato l'inizio del ritiro al 10 luglio perciò è possibile che in settimana ci siano due giornate dedicate proprio ai due nuovi acquisti. Pogba e Di Maria dovranno fare le visite mediche e poi firmeranno i contratti. Dal 10 luglio, ovviamente, dovrebbero essere alla Continassa per allenarsi agli ordini di Massimiliano Allegri.

Il 4 luglio, però, i cancelli del JTC apriranno per accogliere Mattia De Sciglio, Arthur, Danilo e Denis Zakaria. Oltre a loro ci saranno anche Federico Chiesa e Kaio Jorge. Dal 10 luglio, invece, toccherà a tutti gli altri. Nel frattempo la dirigenza continuerà a lavorare sul mercato per portare nuovi rinforzi e la speranza dei tifosi bianconeri è che si possa trovare un rinforzo in difesa come Koulibaly.