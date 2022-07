La Salernitana avrebbe definito gli ultimi dettagli per l'acquisizione di Lorenzo Pirola (20 anni). Sul difensore centrale c'era anche il Monza che poi però ha deciso di puntare sull'ex Sassuolo Marlon.

Pirola dovrebbe unirsi alla squadra campana in prestito con obbligo di riscatto che scatterebbe a determinate condizioni, come ad esempio la salvezza della compagine granata.

Franco Ezequiel Carboni (19 anni), invece, sarebbe atteso a Cagliari per le visite mediche. L'ormai ex primavera dell'Inter dovrebbe vestire la maglia rossoblù nella prossima stagione in prestito secco.

La Salernitana avrebbe soffiato Pirola al Monza: prestito oneroso più obbligo di riscatto

Lorenzo Pirola sembra destinato a diventare un nuovo giocatore della Salernitana. Il difensore è atteso sabato 9 luglio a Salerno per sostenere le visite mediche di rito e poi per la firma sul contratto che lo legherà alla sua nuova squadra fino al 2023.

I granata dovrebbero prelevarlo dall'Inter con la formula del prestito oneroso (1 milione di euro) più diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni che diventerebbe obbligo al raggiungimento di precise condizioni (20 presenze e permanenza del club nella massima serie).

La trattativa era stata imbastita più di una settimana fa e si attendeva la risposta del ragazzo, il quale aveva deciso di prendersi una pausa di riflessione probabilmente per capire se fossero concrete le possibilità di restare al Monza.

Il centrale della nazionale Under 21 è infatti di Carate Brianza e avrebbe preferito rimanere in Lombardia, ma il club brianzolo - che poteva esercitare un diritto di riscatto pari a circa 7 milioni - non ha trovato l'intesa con l'Inter, preferendo virare su un altro obiettivo: l'ex Sassuolo Marlon, che arriverà in prestito secco dallo Shakhtar Donetsk.

Galliani non era disposto ad accontentare economicamente i nerazzurri e aveva incontrato Marotta per chiedere uno sconto sul costo del riscatto del cartellino. Evidentemente la distanza tra domanda e offerta ha fatto saltare l'affare. Tuttavia, i rapporti tra i due club restano ottimi e, dopo Ranocchia e Sensi, il Monza resta una concreta pretendente per Pinamonti.

Nell'accordo tra Inter e Salernitana sarebbe previsto un diritto di recompra di 12 milioni che diventerebbe attivo a partire dal 2024. Inoltre, qualora i campani dovessero cedere Pirola, ai meneghini spetterebbe il 15% sulla rivendita. Di recente il centrale brianzolo aveva rinnovato il contratto coi nerazzurri fino al 2025.

Franco Carboni dovrebbe andare al Cagliari in prestito

Un altro nome in uscita è quello del laterale sinistro Franco Ezequiel Carboni, fresco vincitore del campionato con la Primavera. Il classe 2003 sarebbe atteso a Cagliari per le visite mediche e per l'eventuale firma sul contratto che prevederebbe un prestito secco annuale con ingaggio a carico dei rossoblù.

Dopo la partenza di Perisic, per l'argentino di Buenos Aires si era anche ipotizzato un passaggio in prima squadra per occupare la casella di vice-Gosens.

La sua ultima stagione è stata molto positiva, ma i dirigenti e l'allenatore hanno preferito mandarlo in prestito per fargli acquisire maggiore esperienza.

Con la primavera Carboni ha disputato 35 partite, ha segnato 2 reti e ha fornito 10 assist per i compagni. Al momento il ragazzo è particolarmente forte dal punto di vista fisico e atletico, possiede un'ottima accelerazione e una buona resistenza, ma deve ancora migliorare sotto l'aspetto tecnico e mentale. Col la sua stazza di 185 cm e una spiccata aggressività deve affinare i tempi d'intervento e migliorare il modo di stare in campo. Troppo spesso, nel corso dell'ultima stagione, ha perso l'uomo a causa della sua predisposizione alla fase offensiva; un atteggiamento che gli è costato 10 cartellini gialli.

Carboni è un mancino naturale che può giocare sia come terzino nella difesa a 4 che come quinto nel 3-5-2. Nella scorsa stagione è stato anche schierato nel ruolo di centrocampista sinistro. Ad aprile le sue prestazioni sono state ripagate con un contratto che lo legherà all'Inter fino al 2026, un segno tangibile della fiducia del club nei suoi confronti.

A Cagliari troverebbe una piazza delusa dalla retrocessione, ma l'ambizione del club di Giulini è quella di tornare presto in Serie A. Qualora si dovesse concretizzare il passaggio ai sardi in prestito, Carboni avrebbe modo di ritagliarsi il proprio spazio e di acquisire l'esperienza necessaria per fare il salto di qualità.