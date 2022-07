La Juventus è una delle società più attive in questo Calciomercato estivo. Oltre a Angel Di Maria e Paul Pogba potrebbero arrivare almeno altri cinque acquisti fra difesa, centrocampo e settore avanzato. Soprattutto se si dovessero concretizzare alcune cessioni importanti, su tutte quelle di Matthijs de Ligt, Luca Pellegrini, Aaron Ramsey e Arthur Melo, a cui bisogna aggiungere anche Alvaro Morata, non riscattato dalla Juventus. Non è da scartare la possibilità che la società bianconera possa trattare con l'Atletico Madrid per valutare un ritorno dello spagnolo, magari in prestito con riscatto in diverse stagioni.

Potrebbe arrivare anche Nicolò Zaniolo ma la Roma vorrebbe almeno 50-60 milioni di euro pagabili fra prestito e riscatto in diverse stagioni. Potrebbero arrivare però anche dei giocatori utili come alternative ai titolari, che accettino la panchina ma che in qualche modo possano incidere ogni volta che vengono schierati. Fra i nomi nuovi valutati dalla società bianconera ci sarebbe anche il trequartista dello Spezia Daniele Verde, valutato circa 10 milioni di euro dalla società ligure.

Il classe 1996 è uno dei riferimenti tecnici della squadra ligure e ha dato un grande contributo per la permanenza in Serie A in queste ultime due stagioni. Daniele Verde ha disputato 58 match con lo Spezia segnando 16 gol e fornendo 9 assist decisivi ai suoi compagni.

Solo nella stagione 2021-2022 ha segnato 8 gol fornendo 6 assist decisivi ai suoi compagni. Verde sarebbe un acquisto gradito da Allegri.

Allegri gradirebbe come rinforzo Daniele Verde dello Spezia

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come alternativa per il settore avanzato Daniele Verde.

Sarebbe un giocatore gradito da Massimiliano Allegri, anche perché accetterebbe la panchina ed è bravo tecnicamente. Come dimostrano le stagioni con lo Spezia, oltre a segnare gol, è bravo a fornire assist ai suoi compagni. Un supporto ideale a Dusan Vlahvovic, che nella stagione 2022-2023 avrà dei giocatori bravi a servirgli assist invitanti fra Angel Di Maria, Paul Pogba e in attesa del recupero di Federico Chiesa.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare non solo difesa e settore avanzato ma anche il centrocampo. Oltre a Pogba potrebbe arrivare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e che sappia verticalizzare verso le punte. I preferiti sono Leandro Paredes del Paris Saint Germain e Fabian Ruiz del Napoli, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2023 con le rispettive società. Soprattutto lo spagnolo piace ad Allegri per la sua bravura nel segnare gol ma anche nel fornire assist ai suoi compagni.