La Juventus è attesa da settimane impegnative per il Calciomercato. La cessione di Matthijs de Ligt se è pesante dal punto di vista tecnico garantisce però una somma importante da investire sul mercato, oltre al fatto che la società bianconera risparmierà circa 12 milioni di euro netti a stagione d'ingaggio. La partenza del difensore potrebbe garantire circa 80 milioni di euro più bonus, soldi che potrebbero essere utilizzati per l'acquisto di due difensori, un centrocampista e due rinforzi per il settore avanzato. La società bianconera starebbe lavorando all'acquisto di Niccolò Zaniolo.

Il giocatore della Roma potrebbe trasferirsi alla Juventus per circa 40 milioni di euro più bonus con pagamento in diverse stagioni fra prestito e riscatto del cartellino. Si lavora però anche all'acquisto di un vice Vlahovic, un giocatore che possa sostituire il titolare bianconero ma in diversi match giocarci anche insieme. Si è parlato del possibile ritorno di Alvaro Morata, lo spagnolo piace ad Allegri per la sua bravura di poter giocare sia punta centrale che di fascia. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro, una somma importante che la Juventus preferirebbe non spendere per un vice Vlahovic.

L'eventualità potrebbe essere quella di spendere qualche milione in più, ma acquistare un giocatore che sarebbe utile per il presente e per il futuro.

Ci riferiamo a Gianluca Scamacca, 23enne giocatore del Sassuolo valutato circa 30 milioni di euro.

La Juventus come vice Vlahovic potrebbe acquistare Gianluca Scamacca

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come vice Vlahovic l'acquisto di Gianluca Scamacca. Il giocatore del Sassuolo ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro, una somma importante ma si tratterebbe di un investimento per il presente e per il futuro considerando che il giocatore ha 23 anni.

Ad agevolare il suo possibile trasferimento a Torino la decisione del Paris Saint Germain di investire su Ekitike, giovane francese del Reims. Ci sarebbe anche il West Ham interessato al giocatore ma non è da scartare la possibilità che la Juventus provi ad acquistare Scamacca magari utilizzando una modalità di pagamento agevolata come già avvenuto con Manuel Locatelli la scorsa stagione.

La Juventus potrebbe preferire spendere 30 milioni di euro per Scamacca che non 20 milioni di euro per Alvaro Morata, che ha sette anni di più del giocatore italiano

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzarsi anche a centrocampo e dopo Pogba acquistare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. I preferiti sono Leandro Paredes del Paris Saint Germain e Fabian Ruiz del Napoli. Per lo spagnolo si parla anche della possibilità di un acquisto a parametro zero della società bianconera nel 2023 se non dovesse prolungare la sua intesa contrattuale con la società campana.