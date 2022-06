La Juventus è al lavoro in queste settimane per rinforzare una rosa che ha mostrato problemi evidenti in diversi settori durante la stagione 2021-2022. Non può bastare un quarto posto in campionato, pesano evidentemente le sconfitte in finale di Supercoppa Italiana e Coppa Italia contro l'Inter e l'uscita agli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal. Gli addii di Chiellini e Dybala potrebbero agevolare acquisti non solo a centrocampo ma anche in difesa e nel settore avanzato. A parlare del mercato della società bianconera è stato anche Paolo Bargiggia, che ha sottolineato come Allegri sarebbe perplesso del mercato portato avanti dalla Juventus.

Bargiggia ha voluto sottolineare anche l'ottimo lavoro dell'Inter, che non vive una situazione economica facile, nonostante questo sembra avere idee migliori della Juventus. Per quanto riguarda i possibili acquisti della Juventus, secondo il giornalista sportivo, oltre a Paul Pogba, potrebbe arrivare un altro centrocampista. Uno dei preferiti è Fabian Ruiz, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2023 e valutato circa 30 milioni di euro.

''Allegri è perplesso del mercato Juventus, gli aumenti di capitale degli ultimi due anni da quasi 700 milioni per il momento sono un peso per la società bianconera''. Queste le dichiarazioni di Paolo Bargiggia in riferimento al mercato della Juventus e ai probabili dubbi del tecnico toscano sul modo in cui la società bianconera sta lavorando alle trattative.

Non è un caso che la società bianconera stia cercando di venire incontro alle esigenze di Di Maria per accontentare Allegri. Bargiggia ha poi parlato anche dei possibili rinforzi della società bianconera, aggiungendo: ''Allegri vorrebbe un altro centrocampista da inserire oltre a Pogba; piace Fabian Ruiz ma in questo momento i conti del club, senza cessioni, non permettono investimenti se non trattative di mercato su svincolati''.

Difficile gli arrivi di giocatori come Laporte e Gabriel, che hanno prezzi importanti. Per quanto riguarda Morata, Bargiggia ha confermato che l'Atletico Madrid per adesso non ha accettato l'offerta da 15 milioni di euro per il cartellino dello spagnolo.

La Juventus è in attesa di conoscere la decisione di Angel Di Maria.

Ad inizio luglio potrebbe essere ufficializzato Paul Pogba, per quanto riguarda il settore avanzato si lavora anche all'acquisto di Filip Kostic, che l'Eintracht Francoforte, valutato circa 20 milioni di euro.