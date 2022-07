La Juventus è al lavoro per definire una cessione molto importante che potrebbe garantire una somma utile per rinforzare la rosa. Ci inferiamo a quella di Matthijs de Ligt, il difensore è vicino al trasferimento al Bayern Monaco. Dalla sua partenza la Juventus potrebbe guadagnare circa 100 milioni di euro, soldi che potrebbero essere utilizzati per l'acquisto di almeno un difensore centrale, un centrocampista e due rinforzi per il settore avanzato. Il sostituto di de Ligt potrebbe essere Kalidou Koulibaly, il recente incontro fra la società bianconera e l'agente sportivo del giocatore Ramadani lascia intendere come la Juve sia interessata al giocatore del Napoli, valutato circa 40 milioni di euro dalla società campana.

Piacciono anche due giocatori francesi, Benoit Badiashile del Monaco e Presnel Kimpembe, che con il possibile arrivo di Skriniar al Paris Saint Germain potrebbe fare una nuova esperienza professionale. Per quanto riguarda invece il centrocampo si lavora all'acquisto di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco che si aggiunga a Paul Pogba. A tal riguardo il preferito sarebbe Leandro Paredes, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2023, e che potrebbe arrivare a Torino a prezzo vantaggioso. L'argentino ritroverebbe il suo compagno di nazionale Angel Di Maria con il quale ha trascorso anche le vacanze con le rispettive famiglie ad Ibiza.

La Juventus potrebbe acquistare Zaniolo e Morata

Oltre al difensore e al centrocampista potrebbero arrivare almeno due rinforzi per il settore avanzato. La Juventus starebbe lavorando in questi giorni all'acquisto di Niccolò Zaniolo. Una trattativa di mercato non facile se consideriamo che la Roma lo valuta circa 50-60 milioni di euro.

Si è parlato del possibile inserimento di contropartite tecnica ma in questo momento la società romana preferirebbe monetizzare dalla cessione del cartellino del centrocampista. Potrebbe trasferirsi a Torino in prestito con riscatto pagabile in diverse stagioni. Potrebbe arrivare anche un vice Vlahovic, a tal riguardo le ultime notizie di mercato confermano come la Juventus starebbe lavorando al ritorno di Alvaro Morata.

Lo spagnolo potrebbe arrivare in prestito con riscatto in diverse stagioni. Allegri gradirebbe il suo acquisto anche perché può giocare come vice Vlahovic ma anche sulla fascia nel 4-3-3, come dimostrato nella seconda parte di stagione 2021-2022.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà anche dedicarsi ad altre cessioni, non solo a quella di Matthijs de Ligt. Potrebbero partire Aaron Ramsey e Luca Pellegrini, a tal riguardo il terzino potrebbe trasferirsi al Fulham per circa 10 milioni di euro. Una cessione che garantirebbe una buona somma da utilizzare per altri rinforzi importanti.