Il Barcellona è una delle società più impegnate sul mercato in questo Calciomercato estivo. Evidente come la società catalana, ceduti parte dei suoi diritti televisivi, abbia iniziato ad investire in maniera importante acquistando Raphinha dal Leeds, ingaggiando il parametro zero Kessié e, soprattutto, rinforzando il settore avanzato con Roberto Lewandowski. Tanti acquisti importanti, ma la società catalana dovrà anche alleggerire una rosa che vanta tanti giocatori che hanno un ingaggio importante. Ad esempio, non sembra così certa la conferma di Frenkie de Jong.

Secondo le ultime notizie di mercato, la società catalana gli avrebbe offerto un ingaggio minore per rimanere al Barcellona. Il centrocampista piace molto al Manchester United, ma la società inglese non disputa la Champions League e l'olandese preferirebbe una squadra che giochi la massima competizione europea. A parlare del futuro professionale del giocatore è stato Dario Pellegrini. Il giornalista sportivo, sul sul profilo Twitter, ha sottolineato come, un mese fa, Frenkie de Jong disse al Barcellona che avrebbe lasciato la Spagna solo per una società impegnata in Champions League. Parole che sembravano una chiusura rispetto all'interesse del Manchester United per il centrocampista olandese, con gli inglesi che sarebbero pronti ad offrire una somma vicina agli 80 milioni di euro per il giocatore.

Una situazione che potrebbe avvantaggiare la Juventus, alla ricerca di un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco.

Il giornalista Pellegrini ha parlato del futuro professionale di de Jong

'Riguardo a Frenkie deJong: un mese fa, rispetto all'offerta del Manchester United, disse al Barcellona che, senza offerte da squadre partecipanti alla Champions League, sarebbe rimasto.

Personalmente parlando, la lessi come una provocazione per prendere tempo, chi lo vuole sa che ha il tempo dalla sua'. Questo il post di Dario Pellegrini su Twitter in riferimento al futuro professionale di Frenkie de Jong. La volontà dell'olandese di non trasferirsi al Manchester United potrebbe agevolare un suo eventuale approdo a Torino, magari in uno scambio di mercato che porterebbe Arthur Melo al Barcellona.

Di certo, sarebbe un acquisto importante quello di de Jong, che garantirebbe qualità al centrocampo bianconero. L'ingaggio importante dell'olandese, però, non agevola un suo trasferimento a Torino. Per questo, la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di un altro centrocampista. Piace Leandro Paredes, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Altro giocatore su cui la Juventus sta lavorando è Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma è in scadenza di contratto a giugno 2024 e la società bianconera potrebbe acquistarlo in prestito oneroso per circa 10 milioni di euro con riscatto a circa 37 milioni di euro.