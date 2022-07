La Juventus ha dimostrato nelle ultime stagioni di investire molto nel settore giovanile. Il lancio dell'under 23 è servito sicuramente a far crescere quei giovani che arrivano dalla Primavera, dandogli la possibilità di giocare un campionato impegnativo come quello della Serie C. Sono cresciuti giovani come Ranocchia, Fagioli, Soulé, Miretti ma la Juventus continua ad acquistare giovani anche da altri campionati. E' il caso dell'ex Bayern Monaco Kenan Yildiz, classe 2005 che la Juventus ha ingaggiato a parametro zero. Dovrebbe giocare inizialmente in Primavera ma non è da scartare la possibilità venga inserito nell'under 23.

La Juventus lavora all'acquisto di altri giovani interessanti, uno potrebbe arrivare dall'Amiens. Parliamo del classe 2006 George Ilenikhena , uno dei giovani talenti del calcio francese. La società bianconera ha un ottimo rapporto professionale con la società francese, basti notare la cessione di Chibozo. Avrebbe già raggiunto un'intesa economica con l'Amiens, molto dipenderà dal 16enne, che ha anche un'offerta di una società tedesca ed una francese. Nell'under 17 dell'Amiens Ilenikhena ha segnato nella scorsa stagione 25 gol, un rendimento importante che conferma la bravura del giovane, che avrebbe la possibilità di crescere alla Continassa nella Primavera bianconera.

Ilenikhena potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe vicina all'acquisto del talento classe 2006 Ilenikhena. Il francese è uno dei talenti del calcio francese, lo dimostrano i 25 gol segnati nell'under 17 dell'Amiens. Prestazioni che non sono passate inosservate ad una società tedesca, ad una francese e ovviamente a quella bianconera, che avrebbe già raggiunto l'intesa con l'Amiens.

Molto dipenderà dal giovane, che dovrà scegliere lasciare la Francia o se fare un'esperienza professionale in un'altra nazione. I rapporti professionali consolidati fra l'Amiens e la Juventus sono dimostrati anche dal trasferimento di Chibozo nella società francese. Un approdo che ha sorpreso in Italia considerando l'ottima stagione disputata dal classe 2003 nella Juventus Primavera.

Si è trasferito nell'Amiens in prestito con riscatto a circa 1 milione di euro. Non è da scartare la possibilità che la società bianconera abbia inserito di un diritto di ricompra del cartellino del giocatore.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta altri rinforzi giovani non solo per il settore giovanile ma anche per la squadra di Allegri. A tal riguardo piace Benoit Badiashile per la difesa, che ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro, oltre Niccolò Zaniolo della Roma. Allegri dovrebbe dare fiducia anche all'argentino classe 2003 Matias Soulé.