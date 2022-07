La Juventus è attesa da un lavoro importante sul mercato anche per le cessioni. Ci sono almeno sette giocatori che potrebbero lasciare Torino, alcuni a titolo definitivo, altri in prestito. Da Alex Sandro ad Arthur Melo, fino ad arrivare Aaron Ramsey, senza contare i giovani Filippo Ranocchia, Nicolò Fagioli e Nicolò Rovella. Per l'ex Genoa, si parla di cessione a titolo definitivo, con la Juventus che lo valuta non meno di 20 milioni di euro. A proposito di giovani, sembra già definito anche il futuro professionale di Luca Pellegrini. Allegri non lo considera un titolare ed in caso di offerta importante potrebbe lasciare Torino.

Il 23enne piace a diverse società inglesi, su tutte il West Ham e il Fulham. Con un'offerta da 12 milioni di euro potrebbe lasciare Torino. La stagione 2021-2022 è stato sicuramente importante per il terzino italiano, che ha raccolto minutaggio anche a causa di diversi infortuni muscolari ma anche di una forma non ideale di Alex Sandro. Un'eventuale partenza di Pellegrini garantirebbe una somma da investire sul mercato.

Il giocatore Pellegrini potrebbe lasciare la Juventus: piace a diverse società inglesi

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando la cessione di Luca Pellegrini. Il 23enne piace a diverse società inglesi, su tutte il West Ham e il Fulham, che non avrebbero problemi a spendere 12 milioni di euro del suo cartellino.

Con tale somma, la Juventus potrebbe acquistare un altro terzino sinistro che possa giocarsi il posto con Alex Sandro, che nel 2023 dovrebbe lasciare la società bianconera a scadenza di contratto. Difficile il suo prolungamento, anche perché avrà 32 anni, oltre al fatto che il suo ingaggio attuale è di 6 milioni di euro netti a stagione.

Sulla fascia sinistra difensiva, Allegri potrebbe adattare anche Mattia De Sciglio o eventualmente Danilo.

Il mercato della Juventus

Giovani di qualità. Sembra essere questa la strategia di mercato della Juventus per gli acquisti. A tal riguardo, dopo aver rinforzato la squadra investendo in esperienza e qualità (Angel Di Maria e Paul Pogba arrivati a parametro zero) ci si aspettano ulteriori rinforzi, giovani ma già pronti a fare i titolari.

A tal riguardo in difesa si valutano due giocatori classe 1997, Gabriel dell'Arsenal e Bremer del Torino. Giovani anche nel settore avanzato, basti pensare all'interesse concreto per Nicolò Zaniolo. Il giocatore della Roma è in scadenza di contratto a giugno 2024, la Juventus potrebbe acquistarlo in prestito con riscatto a 40 milioni di euro, diluito in diverse stagioni, più bonus. Un rinforzo ideale per il settore avanzato a supporto di un altro giovane, Dusan Vlahovic.