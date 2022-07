La Juventus è attesa da giorni importanti, con il Bayern Monaco deciso a trattare il trasferimento di Matthijs de Ligt in Germania. La società bavarese vuole il difensore olandese e sarebbe pronta ad investire una somma importante per il giocatore. La Juventus sarebbe pronta a lasciarlo partire, ma vorrebbe almeno 100 milioni di euro. Dovrebbe arrivare una somma importante dalla partenza di de Ligt, che potrebbe servire non solo per l'acquisto di uno o due difensori centrali ma anche per rinforzare centrocampo e settore avanzato. Fra le esigenze principali ci sarebbe quella di acquistare un vice Vlahovic, un giocatore che possa sostituire l'attuale titolare bianconero ma che sappia giocarci anche insieme, magari integrandolo in maniera ideale.

Si è parlato del possibile ritorno di Alvaro Morata o dell'acquisto di Marko Arnautovic del Bologna.

Negli ultimi giorni, arrivano conferme sul possibile arrivo a Torino del giocatore del Liverpool, Roberto Firmino, in scadenza di contratto con la società inglese a giugno 2023. In caso di mancato prolungamento di contratto, la sua partenza diventerebbe concreta, anche perché c'è il rischio di perderlo a parametro zero. La sua valutazione di mercato è di circa 23 milioni di euro, ma la Juventus potrebbe valutare anche l'inserimento di contropartite tecniche gradite alla società inglese. Potrebbe interessare Adrien Rabiot, anche lui in scadenza di contratto a giugno 2023 e che ha una valutazione di mercato simile a quella del giocatore brasiliano.

Il giocatore Roberto Firmino potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe offrire Adrien Rabiot per l'acquisto di Roberto Firmino. Il brasiliano piace molto alla società bianconera perché può giocare punta centrale ma anche a supporto, come dimostrato nel Liverpool. In scadenza di contratto a giugno 2023, potrebbe lasciare la società inglese anche per una somma di circa 23 milioni di euro, sostenibile da parte della Juventus.

Firmino è attualmente considerato una riserva nel Liverpool, anche se, con l'addio di Sanè, potrebbe avere più minutaggio rispetto alla stagione 2021-2022. Di certo, Firmino ha bisogno di giocare anche in previsione del mondiale in Qatar, al quale vorrebbe partecipare con la nazionale brasiliana.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire uno o due acquisti in difesa, considerando la possibile cessione di Matthijs de Ligt.

A tal riguardo, piacciono Kalidou Koulibaly del Napoli e Bremer del Torino. Sul brasiliano però ci sarebbe l'interesse dell'Inter, che da tempo lo segue e che potrebbe fare un'offerta importante per il cartellino del giocatore.