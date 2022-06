Negli scorsi mesi la Juventus ha esercitato la clausola automatica per il rinnovo di Juan Cuadrado. Il club bianconero, però, secondo varie indiscrezioni avrebbe preferito fare una trattativa per il prolungamento per spalmare diversamente l'ingaggio del giocatore.

Secondo alcuni rumors il futuro di Juan Cuadrado potrebbe essere anche lontano da Torino. Infatti, la Juve potrebbe anche valutare eventuali offerte per lui. Un'idea che sarebbe nata qualche settimana fa prevedeva uno scambio di prestiti tra il colombiano ed Edin Dzeko. Secondo il Corriere della Sera, Massimiliano Allegri avrebbe anche dato il suo assenso alla trattativa, ma a stoppare tutto sarebbe stato Beppe Marotta ad dell'Inter.

L'idea di scambio tra Dzeko e Cuadrado sarebbe venuta all'agente dei due giocatori.

La Juventus cerca un vice-Vlahovic

La Juventus, nelle prossime settimane, potrebbe cercare un giocatore che possa fare il vice di Dusan Vlahovic: i bianconeri starebbero valutando diversi profili.

Una buona opportunità per la Juventus potrebbe essere proprio Edin Dzeko qualora l'Inter dovesse decidere di cedere il suo attaccante. Come vice Vlahovic la Juventus starebbe valutando anche Marko Arnautovic. In attacco, inoltre, ci potrebbe essere anche un nuovo tentativo da parte dei bianconeri per provare a riprendere Alvaro Morata. Lo spagnolo è tornato ufficialmente all'Atletico Madrid, ma non è da escludere che ci possa essere una nuova trattativa tra le parti.

Si attendono Di Maria e Pogba

La Juventus, nelle ultime settimane, ha lavorato principalmente per chiudere le trattative per Paul Pogba e per Angel Di Maria: i bianconeri hanno voluto assicurarsi due calciatori a parametro zero che possano dare più qualità alla squadra. Ora si attende solo l'ufficialità.

Adesso i tifosi della Juventus sono in attesa di poter vedere i loro nuovi beniamini in azione.

La squadra bianconera da lunedì 4 luglio tornerà alla Continassa, ma Paul Pogba e Angel Di Maria potrebbero arrivare dal 5 luglio in avanti. La sensazione è che entrambi possano arrivare a Torino la prossima settimana. Per Pogba e Di Maria l'iter sarà il medesimo: visite mediche, firma sul contratto e poi i primi allenamenti con la squadra.

Intanto Paul Pogba, in questo momento, è a Miami, mentre Angel Di Maria si sta godendo il sole e il mare di Ibiza, per tutti e due - comunque - questi sono gli ultimi giorni di vacanza.