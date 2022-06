Con Giorgio Chiellini certo dell'addio alla Juventus, il club bianconero è da tempo alla ricerca di un difensore di grande livello che possa sostituirlo. Non sarà un compito semplice trovare un profilo di tale caratura, ma sulla lista ci sarebbero già alcuni nomi, tra tutti spicca il difensore del Napoli e della nazionale senegalese Kalidou Koulibaly, che sarebbe di gran lunga il preferito di Allegri, inoltre interesserebbe anche il brasiliano Gabriel dell'Arsenal.

Gli occhi della Juve su Koulibaly e Gabriel

Per la Juventus sarà importe aggiungere un difensore centrale di grande livello dopo la partenza di Giorgio Chiellini, da affiancare agli "intoccabili" De Ligt e Bonucci.

Nel mirino come anticipato ci sono attualmente Koulibaly del Napoli e Gabriel dell'Arsenal. Per quanto riguarda il senegalese la situazione è molto complessa, il difensore non ha ancora rinnovato con il Napoli (ha un contratto in scadenza nel 2023) perché non ritiene congrua l'offerta dei partenopei. A fronte di un'offerta da almeno 40 milioni potrebbe partire già in questa finestra di Calciomercato, anche se non è completamente da escludere l'addio a parametro zero nella prossima stagione.

Una valida alternativa sarebbe il brasiliano dell'Arsenal Gabriel, anche lui piace molto al tecnico bianconero, la sua valutazione è all'incirca la stessa di Koulibaly ma avrebbe un'ingaggio molto più basso.

Demiral uomo chiave

Un ruolo molto importante in queste trattative potrebbe giocarlo il ritorno alla Juventus di Merih Demiral, il nazionale turco qualora non dovesse essere riscattato dall'Atalanta per 20 milioni, tornerà a Torino. Nonostante l'ottima stagione del difensore, soprattutto nella prima parte, non è certo che la Dea lo riscatti: l'ostacolo maggiore sarebbe rappresentato dalla cifra, ritenuta troppo alta dai bergamaschi, che il prossimo anno saranno fuori dalle coppe europee.

Non è da escludere che la Juventus possa quindi cedere Demiral a un altro club per fare cassa, o magari usarlo come pedina di scambio per arrivare ad altri giocatori.

Per la difesa piace anche Laporte

Secondo le ultime indiscrezioni la Juventus starebbe monitorando anche la pista che porta ad Aymeric Laporte per la difesa, difensore di proprietà del Manchester City, classe 1994,

Per gli inglesi sarebbe tutt'altro che incedibile, ma tenendo conto che il contratto dello spagnolo scadrà nel 2025, tuttavia servirà un sacrificio economico importante per convincere il club a venderlo e lo stesso calciatore ad accettare la corte della Juventus.