La Juventus è attesa da settimane importanti in cui dovrà definire gli acquisti per migliorare una rosa che ha mostrato carenze evidenti soprattutto a centrocampo. Si cercano rinforzi in tutti i settori, soprattutto se in difesa fosse confermata la partenza di Matthijs de Ligt. Per quanto riguarda invece il centrocampo, oltre a Pogba potrebbe arrivare anche un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. Si cerca però anche il vice Vlahovic, sarebbe una richiesta di Allegri quella di trovare un giocatore che possa sostituire in diversi match l'attuale titolare bianconero.

Il preferito sarebbe Alvaro Morata, ma attualmente sembra difficile che lo spagnolo possa tornare a Torino considerando che l'Atletico Madrid non sarebbe disposto ad accettare offerte minori ai 30 milioni di euro. Per questo la società bianconera starebbe lavorando ad altri giocatori, come Marko Arnautovic, che nella stagione 2021-2022 ha segnato 15 gol con il Bologna. Il classe 1989 può giocare prima punta ma anche sulla fascia, il problema è rappresentato dalla valutazione di mercato stabilita dalla società emiliana di circa 15 milioni di euro. La Juventus per evitare un investimento così pesante dal punto di vista economico sarebbe pronta ad offrire il centrocampista Rovella, che sarebbe gradito dal Bologna.

Possibile scambio di mercato fra Rovella e Arnautovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire il cartellino del centrocampista Rovella per l'acquisto di Marko Arnautovic. Il classe 2001 piace al Bologna, che cerca un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. Si potrebbe definire uno scambio di mercato alla pari considerando la valutazione di mercato simile fra i due giocatori.

La Juventus si riserverebbe un diritto di riacquisto del centrocampista considerando che è uno dei giovani più promettenti in Italia. In questi giorni si era parlato anche di un possibile scambio di mercato fra Rugani e Arnautovic ma l'ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione del difensore non agevola questa trattativa di mercato.

A meno che la società bianconera decidesse di contribuire al pagamento di parte dello stipendio del giocatore.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo, come già anticipato. Oltre a Pogba potrebbe arrivare un giocatore di qualità che garantisca impostazione di gioco. Piacciono Leandro Paredes del Paris Saint Germain e Fabian Ruiz del Napoli. Entrambi in scadenza di contratto a giugno 2023, piacciono molto ad Allegri. Attualmente però sembra più agevole l'arrivo dell'argentino, che è considerato una riserva dalla società francese.