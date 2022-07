La Juventus ha definito l'acquisto di Gleison Bremer. Un investimento importante da circa 47 milioni di euro agevolato anche dalle recente cessione di Matthijs de Ligt, che ha garantito circa 80 milioni di euro. Con il brasiliano la Juventus rinforza la difesa anche se potrebbe arrivare un altro centrale di sinistra ad aggiungersi ai vari Bonucci e Gatti. Potrebbe partire Rugani, che piace a diverse società di Serie A. C'è però l'esigenza di rinforzare anche centrocampo e settore avanzato, con un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e due rinforzi per il settore avanzato.

Si parla molto di Niccolò Zaniolo, ma nelle ultime ore si parla molto anche del possibile arrivo di Alvaro Morata. Allegri vorrebbe un vice Vlahovic e preferirebbe lo spagnolo per la sua bravura non solo nel giocare come punta centrale, ma anche di fascia come dimostrato nella seconda parte della stagione 2021-2022. A parlare del possibile ritorno di Alvaro Morata alla Juventus è stato Massimo Marianella, il giornalista sportivo ha sottolineato come Allegri lo ritenga un giocatore duttile, è un vero e proprio uomo del tecnico toscano. Morata è un giocatore che ricorda Mandzukic, in quanto fa il lavoro sporco per la squadra. Per questo potrebbe trasferirsi alla Juventus.

Il giornalista Marianella ha parlato del possibile arrivo di Morata alla Juventus

''È un uomo di Allegri, gli garantisce tanto lavoro. È una star umile del calcio europeo e mondiale, fa il lavoro sporco che alla Juventus aveva fatto Mandzukic''. Queste le dichiarazioni di Massimo Marianella in riferimento al possibile trasferimento di Alvaro Morata alla Juventus.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: ''Può giocare sulla fascia, può sostituire Vlahovic, tatticamente è duttile e conosce l'ambiente. Lo spagnolo va d'accordo con Allegri''. Parole importanti che testimoniano come secondo Marianella ci sia la possibilità di un trasferimento dello spagnolo a Torino. A tal riguardo molto dipenderà anche dalla valutazione di mercato dell'Atletico Madrid.

La società spagnola lo considera cedibile, potrebbe lasciarlo partire anche in prestito con riscatto a circa 20 milioni di euro.

Morata piace al Barcellona che però ha deciso di acquistare Aubameyang e Lewandowski

La Juventus potrebbe spendere per Morata circa 20 milioni di euro. Poteva riscattarlo a giugno ma ha provato a trattare un prezzo minore rispetto ai 35 milioni di euro necessari al suo acquisto. Alla fine è ritornato a Madrid ma non sono arrivate offerte per lo spagnolo. Si era parlato di un interesse del Barcellona che però a gennaio ha acquistato Aubameyang e di recente ha definito come rinforzo per il settore avanzato Robert Lewandowski per circa 45 milioni di euro più bonus.