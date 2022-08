La Juventus è attesa da settimane importanti fra campionato e mercato. La società bianconera dovrà definire diverse trattative di mercato sia per quanto riguarda le cessioni che gli acquisti. Di certo la mancata partenza di Adrien Rabiot potrebbe rallentare determinati investimenti, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Difficile che venga concretizzato l'acquisto di Leandro Paredes senza almeno una cessione importante nel settore. La Juventus starebbe lavorando alla cessione in prestito di Arthur Melo, con diritto di riscatto ad almeno 38 milioni di euro.

Per quanto riguarda il settore avanzato invece un giocatore arriverà anche senza cessioni.

A tal riguardo si attende la rescissione contrattuale di Memphis Depay con il Barcellona per definire l'arrivo a Torino dell'olandese. Se dovesse partire Moise Kean la Juventus potrebbe rinforzare ulteriormente il settore avanzato. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbe anche Christian Pulisic, giocatore del Chelsea che è considerato una riserva dal tecnico Tuchel. Secondo le ultime notizie di mercato la società inglese sarebbe pronta a lasciar partire il centrocampista americano anche in prestito. Il giocatore piace non solo alla Juventus ma anche al Milan.

La Juventus potrebbe valutare il prestito di Pulisic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare il prestito di Christian Pulisic. Il centrocampista americano piace molto alla società bianconera, sarebbe ideale sia come trequartista ma anche come punta di fascia. Potrebbe giocare anche a supporto di Vlahovic, l'americano sarebbe considerato l'alternativa ideale a Niccolò Zaniolo, che ha una valutazione di mercato di circa 47 milioni di euro.

Le ultime stagioni al Chelsea per Pulisic non sono state ideali. Dopo aver disputato 127 match con il Borussia Dortmund segnando 19 gol e fornendo 26 assist decisivi ai suoi compagni, al Chelsea ha giocato fino ad adesso 117 match segnando 25 gol e fornendo 19 assist decisivi. Potrebbe lasciare la società inglese anche per raccogliere più minutaggio.

Un giocatore che garantirebbe qualità nel settore avanzato bianconero.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta come primo nome per il settore avanzato Niccolò Zaniolo. Il giocatore della Roma potrebbe arrivare in prestito con riscatto in diverse stagioni. Il centrocampista si aggiungere a Memphis Depay, che dovrebbe rescindere il contratto con il Barcellona per poi trasferirsi a Torino. Si lavora anche a rinforzi per il centrocampo, il preferito sarebbe il giocatore del Paris Saint Germain. La società bianconera potrebbe acquistarlo in prestito con diritto di riscatto.