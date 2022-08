Non solo Kostic come possibile colpo per puntellare le corsie esterne dell'attacco di Massimiliano Allegri. La Juventus sta sondando diversi profili per rendere l'organico maggiormente competitivo e regalare alternative importanti al tecnico bianconero.

Juve, idea Husdon Odoi

Tra i profili seguiti dalla dirigenza bianconera, ci sarebbe anche quello di Callum Hudson Odoi, talento inglese che dovrebbe lasciare il Chelsea in questa sessione di mercato. Complice l'arrivo di grandi campioni come Raheem Sterling e un feeling mai sbocciato con Thomas Tuchel, il classe 2001 potrebbe lasciare Londra per iniziare una nuova avventura europea e giocare con maggiore continuità.

La Vecchia Signora sta monitorando la situazione dell'esterno inglese e vorrebbe intavolare la trattativa sulla base di un prestito, mentre i Blues in caso di cessione vorrebbero monetizzare il più possibile per poi reinvestire il denaro per completare l'organico a disposizione di Tuchel. Oltre alle richieste del club londinese, la Juve deve battere la concorrenza di altri club europei, in particolare del Borussia Dortmund che dopo aver perso Haller per infortunio, sta cercando delle alternative per completare il reparto offensivo.

L'esterno inglese non è il solo profilo seguito dai bianconeri che continuano a monitorare la situazione di Domenico Berardi che il Sassuolo potrebbe cedere di fronte a un'offerta attorno ai 40 milioni di euro.

Più sullo sfondo la candidatura di Nicolò Zaniolo che potrebbe restare alla Roma, nonostante il forte interesse dei bianconeri ma anche del Tottenham di Antonio Conte.

Juve, vicina la cessione di Rabiot allo United

Adrien Rabiot potrebbe lasciare la Juventus. Il centrocampista francese non ha mai convinto durante la sua esperienza a Torino e per questo potrebbe essere sacrificato per completare la mediana a disposizione di Allegri.

Stando alle ultime notizie di mercato, l'ex Psg sarebbe vicinissimo al Manchester United di Ten Haag, che dopo Eriksen potrebbe completare un altro acquisto per rafforzare la mediana a disposizione del tecnico olandese. La trattativa sarebbe ben avviata, con i Red Devils che dovrebbero trovare l'accordo con l'entourge del calciatore.

Con la cessione di Rabiot unita al possibile addio di Arthur che resta nel mirino del Valencia, la Juventus potrebbe effettuare un doppio colpo per il centrocampo. Il primo nome sul taccuino del direttore sportivo Cherubini resta quello di Leandro Paredes che per una cifra attorno ai 25 milioni di euro potrebbe lasciare il Psg. I bianconeri seguono con molta attenzione anche il profilo di Davide Frattesi del Sassuolo, che viene valutato 30-35 milioni di euro dal club neroverde.