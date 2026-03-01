Secondo le ultime indiscrezioni che filtrano dall’Inghilterra, il nome di Darwin Nunez potrebbe tornare prepotentemente al centro del mercato europeo. L’attaccante uruguaiano, oggi all’Al-Hilal, potrebbe infatti lasciare la Saudi Pro League già al termine della stagione in corso. Un’ipotesi che avrebbe attirato l’attenzione di club di primo piano come Juventus, Atletico Madrid e Newcastle United, pronti a valutare un’operazione che fino a pochi mesi fa sembrava irrealizzabile.

L’Arabia non convince: Nunez verso il ritorno in Europa

L’esperienza saudita dell’attaccante uruguaiano è stata fin qui al di sotto delle previsioni.

Le difficoltà di ambientamento, unite a un rendimento discontinuo sotto porta, avrebbero spinto il club a valutare una cessione già nel prossimo mese di giugno. Una scelta che potrebbe trasformarsi in un’opportunità per diversi club europei, considerando come il valore del cartellino sia sensibilmente sceso rispetto all’investimento iniziale. Le cifre che circolano parlano di circa 30 milioni di euro, una somma ritenuta accessibile per squadre che cercano un centravanti nel pieno della maturità calcistica. Newcastle osserva con attenzione, così come l’Atletico Madrid, sempre alla ricerca di profili fisici e intensi per il gioco di Simeone. Ma è la Juventus che, sotto traccia, potrebbe inserirsi con decisione se le condizioni dovessero diventare favorevoli.

Juventus in attesa: Núñez alternativa a Vlahovic

In casa bianconera il dossier attaccanti è più aperto che mai. Il futuro di Dusan Vlahovic resta infatti in bilico, con il nodo rinnovo ancora lontano da una soluzione definitiva. In questo contesto, Darwin Nunez rappresenterebbe un’opzione concreta e di livello internazionale, capace di garantire fisicità, profondità e una presenza costante nell’area avversaria. La Juventus, che già in passato era stata accostata al nome dell'uruguaiano, monitora la situazione con attenzione, consapevole che molto dipenderà dalle uscite estive e dall’eventuale necessità di rifondare il reparto offensivo. I rapporti con l’Atletico Madrid e la concorrenza del Newcastle rendono l’operazione complessa, ma il calo del prezzo e la volontà del giocatore di tornare protagonista in Europa potrebbero giocare a favore dei bianconeri.