La Juventus è attesa da un mese di agosto molto interessante per quanto riguarda il Calciomercato estivo. Tanti i giocatori sui quali la società bianconera sta lavorando, sia per le cessioni che per gli acquisti. Il settore che potrebbe essere ulteriormente cambiato rispetto alla scorsa stagione è il centrocampo, dopo Ramsey potrebbero partire anche Arthur Melo e Niccolò Rovella. Il brasiliano potrebbe trasferirsi al Valencia, il classe 2001 invece in prestito in una società di Serie A. Se si dovessero concretizzare le partenze prima menzionate la Juventus potrebbe acquistare altri due centrocampisti.

Si parla del possibile arrivo di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco oltre che di una mezzala d'inserimento. Piace Leandro Paredes del Paris Saint Germain, l'argentino è in scadenza di contratto a giugno 2023 ed è considerato cedibile dalla società francese. Con un'offerta di circa 20 milioni di euro potrebbe lasciare il Paris Saint Germain. Un altro giocatore in scadenza di contratto a fine stagione è Gundogan, centrocampista di 32 anni del Manchester City. Il tedesco sarebbe ideale perché garantirebbe esperienza e qualità ai bianconeri, oltre al fatto che ha dimostrato anche di saper segnare gol importanti con il Manchester City la scorsa stagione.

Il centrocampista Gundogan piacerebbe alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo per il centrocampo anche Ilkay Gundogan. Il nazionale tedesco è in scadenza di contratto a giugno 2023 con il Manchester City e potrebbe lasciare la società inglese a prezzo agevolato. Si parla di una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro per un giocatore che migliorerebbe la qualità del centrocampo bianconero.

Non è considerato un titolare nella società inglese e potrebbe considerare una nuova esperienza professionale. Gundogan è solo uno dei nomi seguiti dalla società bianconera per il centrocampo. Il preferito sarebbe Milinkovic Savic, il giocatore della Lazio è in scadenza di contratto a giugno 2024 e gradirebbe un possibile trasferimento a Torino.

La sua valutazione di mercato è di circa 65 milioni di euro, ma la Juventus potrebbe inserire delle contropartite tecniche gradite alla società laziale, su tutti Niccolò Rovella.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per il settore avanzato. C'è l'esigenza di acquistare un vice Vlahovic, considerando che soprattutto nella prima parte di stagione la squadra bianconera disputerà 21 match fra campionato italiano e Champions League. A tal riguardo si parla di un interesse per Timo Werner del Chelsea, ma il preferito sarebbe il giocatore dell'Atletico Madrid Alvaro Morata.