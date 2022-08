La Juventus è al lavoro in queste settimane per preparare al meglio l'inizio del campionato. La sconfitta contro l'Atletico Madrid pesa molto, anche se in parte è stata giustificata dalla stanchezza dei bianconeri che stanno smaltendo la preparazione fisica, oltre al fatto che sono reduci dal viaggio negli Stati Uniti per le amichevoli contro Chivas, Barcellona e Real Madrid. Di certo, Allegri si aspetta una prestazione importante contro il Sassuolo nel match della prima giornata di campionato all'Allianz Stadium, previsto lunedì 15 agosto. C'è lavoro da fare anche per la società bianconera, che fra cessioni e acquisti deve migliorare la rosa.

A tal riguardo, fra le esigenze principali c'è sicuramente l'acquisto di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco, oltre che una punta di fascia ed un vice Vlahovic. I preferiti sono Leandro Paredes del Paris Saint Germain, Filip Kostic (atteso a Torino) e Memphis Depay. L'olandese potrebbe rescindere il contratto con il Barcellona e sottoscrivere un'intesa contrattuale da circa 5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2024. Nelle ultime ore, però, si parla anche di un altro nome che piace alla società bianconera e che il Paris Saint Germain avrebbe offerto alla Juventus. Ci riferiamo a Mauro Icardi, considerato una riserva nella squadra francese e che nelle ultime settimane è finito nel clamore mediatico a causa delle indiscrezioni riferite al divorzio con la moglie Wanda Nara.

Il giocatore Icardi sarebbe stato offerto alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Paris Saint Germain avrebbe offerto Mauro Icardi alla Juventus. L'argentino ha un contratto in scadenza con la società francese a giugno 2024 e guadagna circa 10 milioni di euro a stagione. Il Paris Saint Germain potrebbe lasciarlo partire gratis, magari anche pagando parte dell'ingaggio.

D'altronde, i francesi non avrebbero gradito le voci sul divorzio con Wanda Nara. Da mesi si parla di vicende extra calcistiche riguardanti l'argentino, per questo il Paris Saint Germain preferirebbe una sua cessione. Attualmente, la Juventus starebbe lavorando ad altri giocatori per il settore avanzato e non vorrebbe valutare l'arrivo di Icardi.

Abbiamo parlato del possibile arrivo di Memphis Depay, ma piace molto anche Alvaro Morata. A tal riguardo, il giornalista sportivo Marcello Chirico non ha scartato la possibilità che lo spagnolo lasci l'Atletico Madrid se non dovesse avere garanzie d'impiego da parte del tecnico Simeone. In tal caso, potrebbe chiedere a cessione per trasferirsi alla Juventus.

Il mercato della Juventus

L'arrivo di Alvaro Morata si concretizzerebbe però solo con la cessione di Moise Kean, soprattutto perché Allegri e la Juventus non avrebbero gradito il ritardo con cui il giocatore si è presentato per l'amichevole contro l'Atletico Madrid disputatasi alla Continassa e terminata 4 a 0 per gli spagnoli.