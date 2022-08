Dopo la sconfitta in amichevole contro l'Atletico Madrid per 4-0, in casa Juventus ci si interroga su come proseguire il calciomercato per rinforzare una rosa che, in questo momento, deve fare i conti con alcuni infortuni.

La Juve attende anche alcuni importanti recuperi, come quelli di Paul Pogba, di Federico Chiesa e di Weston McKennie. Il giocatore francese potrebbe ritornare disponibile per il match contro la Salernitana dell'11 settembre. Per quanto riguarda invece il nazionale italiano potrebbe rientrare a ottobre. Mentre lo statunitense dovrebbe stare fuori circa un mese.

Di tutto questo ha recentemente parlato Massimo Marianella. Secondo il giornalista sportivo la Juventus nell'amichevole contro l'Atletico Madrid ha avuto problemi in difesa, oltre al fatto che Dusan Vlahovic non avrebbe avuto un adeguato supporto dai suoi compagni, apparendo spesso troppo isolato in attacco.

Massimo Marianella ha parlato anche delle assenze di Pogba e Chiesa per la Juventus

"La Juventus contro l'Atletico Madrid molto male, è sotto gli occhi di tutti. Si è visto un livello completamente diverso. C’è da dire che la Juve aveva assenze importantissime, come Pogba, che secondo me sarà il miglior acquisto insieme a Chiesa", sono queste le dichiarazioni di Massimo Marianella in riferimento all'amichevole fra gli spagnoli e i bianconeri disputatasi alla Continassa e finita 4-0 per l'Atletico Madrid.

Il giornalista sportivo ha inoltre aggiunto: "Si sono visti molti problemi, la difesa, un Vlahovic lì davanti molto solo".

Il resto del mercato della Juventus: il punto sull'attacco

Per sopperire alle carenze evidenziate in questo ritiro estivo, la Juventus sta lavorando a dei rinforzi per il settore avanzato. Il primo dovrebbe essere Filip Kostic, atteso nelle prossime ore a Torino per visite mediche e firma.

Il laterale dovrebbe sottoscrivere un contratto fino a giugno 2025 e circa 3 milioni di euro netti a stagione.

Ma potrebbe arrivare anche un altro giocatore per il settore avanzato. Il preferito sarebbe Memphis Depay, soprattutto se l'olandese dovesse rescindere il contratto che lo lega al Barcellona. La società spagnola vorrebbe alleggerire il bilancio societario lasciando partire a parametro zero l'olandese, che potrebbe sottoscrivere un contratto (almeno biennale) a circa 5 milioni di euro netti a stagione con la società bianconera.